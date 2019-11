São Paulo luta para evitar pior marca em 29 anos; veja detalhes

Com 54 gols marcados em 58 jogos e média inferior a um tento por partida, o ataque do São Paulo é uma das decepções da torcida em 2019. E faltando apenas quatro partidas para o término do Campeonato Brasileiro, o setor ofensivo do clube do Morumbi está próximo de registrar mais uma marca negativa: o Tricolor Paulista pode ter o pior artilheiro do ano desde 1990.

Na ocasião, Diego Aguirre, Mário Tilico e Raí dividiram o posto de maior goleador, com sete tentos cada. Desde então, o artilheiro do São Paulo na temporada balançou as redes ao menos 13 vezes em todos os anos. O número mínimo foi anotado por Borges, em 2007.

Em 2019, o centroavante Pablo é o jogador que mais marcou no elenco são-paulino, com sete gols, igualando a estatística de 29 anos atrás. O camisa 9, contratado por cerca de R$ 26,5 milhões junto ao Athletico Paranaense, sofreu com lesões durante a temporada e ficou quase cinco meses afastado dos gramados.

Em seguida, aparecem o lateral-esquerdo Reinaldo, com seis tentos, e os atacantes Alexandre Pato e Vitor Bueno, com cinco gols cada. O camisa 7, que também veio como esperança para o ataque tricolor, vive fase ruim sob o comando do técnico Fernando Diniz. Das últimas cinco partidas, o jogador de 30 anos foi utilizado em apenas uma.

Para efeitos de comparação, o maior artilheiro do São Paulo em uma temporada foi o ex-atacante Dodô, que balançou as redes 54 vezes em 1997, mesmo número de gols da equipe tricolor inteira em 2019. Os sete tentos de Pablo neste ano representam 12,96% do recorde estabelecido pelo Artilheiro dos Gols Bonitos.

Agora, o setor ofensivo do São Paulo tenta melhorar seu desempenho nos quatro jogos finais para tentar garantir o time na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020. O próximo compromisso do clube paulista será contra o Vasco e está marcado para esta quinta-feira (28), às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbi.

No momento, o São Paulo soma 54 pontos e ocupa o sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Como o Flamengo, campeão da Libertadores deste ano, e o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, estão entre os primeiros colocados, a posição atualmente dá ao Tricolor uma vaga direta no torneio continental.