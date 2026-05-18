São Paulo lança coleção casual retrô; confira

O São Paulo e a New Balance apresentaram a cápsula lifestyle “Football Culture SPFC”, coleção que une futebol, moda e identidade urbana em peças inspiradas no universo tricolor. A linha será lançada nesta segunda-feira, 18 de maio, no site oficial da marca.

A coleção foi desenvolvida com foco na conexão entre esporte e lifestyle, traduzindo o sentimento de pertencimento do torcedor para além dos estádios. Com peças unissex e referências ao streetwear, a cápsula aposta em elementos históricos do clube reinterpretados em uma linguagem contemporânea.

Entre os destaques estão as jerseys preta de manga curta e branca de manga longa, inspiradas em camisas vintage de futebol e produzidas com detalhes exclusivos da sigla SPFC em marca d’água. A linha também inclui jaqueta bomber, camiseta com referências à torcida tricolor no metrô e versões cropped.

"Essa coleção Football Culture SPFC representa um mergulho ainda mais profundo no território lifestyle da New Balance dentro do futebol e com o clube. Nosso objetivo foi criar peças que refletissem o orgulho do torcedor são-paulino de uma maneira moderna e bastante conectada à moda urbana. Trazemos aqui o diferencial da New Balance, oferecendo uma gama completa de produtos para a torcida, mas, ao mesmo tempo, peças pensadas para a expressão de identidade e pertencimento, unindo esporte, cultura e estilo", afirmou Leandro Moraes, diretor de marca do Grupo DASS.

Desenvolvida ao longo de cerca de 12 meses, a coleção mistura referências históricas do São Paulo com tendências contemporâneas, como o movimento blokecore. A cápsula também utiliza tipografia exclusiva em estilo blackletter e detalhes especiais inspirados na história do clube, reforçando a proposta fashion e cultural da linha.

A coleção está disponível no site oficial do São Paulo. Os preços variam entre R$ 218 e R$ 430.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp