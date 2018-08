São Paulo jamais perdeu no Brasileirão jogando às 11h

O São Paulo encara o Ceará neste domingo, às 11h (de Brasília), no estádio do Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se depender do retrospecto jogando pela manhã, o líder da competição deverá seguir na ponta da tabela, uma vez que jamais perdeu ao entrar em campo logo no início do dia.

Desde que as partidas realizadas às 11h foram instituídas pela CBF, em 2015, o São Paulo fez seis jogos nesta faixa de horário, conquistando quatro vitórias e outros dois empates. De todos esses confrontos, apenas um foi disputado fora do Morumbi.

Em 2015, o São Paulo bateu o Coritiba por 3 a 1 em duelo válido pela 13ª rodada do Brasileiro. Já no ano seguinte, o Tricolor visitou o Botafogo no Engenhão logo na primeira rodada e também levou a melhor, desta vez por 1 a 0. Ainda em 2016, o clube do Morumbi empatou com a Chapecoense, em 2 a 2, em casa, mas se recuperou pouco depois, contra o Figueirense, triunfando por 3 a 1.

Já no ano passado, o São Paulo fez dois jogos pela manhã. Venceu o Cruzeiro por 3 a 2 no Morumbi, na primeira rodada do segundo turno do Brasileiro, e, posteriormente, empatou com o Corinthians em 1 a 1, novamente em casa, pela 25ª rodada da competição.

Outro ponto que pesa a favor do São Paulo é o fato de que o time não perdeu para nenhum dos times que integram a parte de baixo da tabela. Mais do que isso, passadas 20 rodadas, o Tricolor pode se orgulhar de ter perdido somente duas vezes, para o Palmeiras, no Allianz Parque, por 3 a 1, e para o Grêmio, em Porto Alegre, por 2 a 1.

