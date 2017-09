São Paulo já vende 20 mil ingressos para duelo com a Ponte Preta

Em mais uma demonstração de apoio ao time na briga contra o rebaixamento, a torcida do São Paulo já adquiriu 20 mil ingressos para o duelo com a Ponte Preta, sábado, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, conforme anunciou o clube nesta quarta-feira. Assim, as entradas para as arquibancadas azul e laranja estão esgotadas.

A expectativa é de casa cheia mais uma vez, portanto. O Tricolor quebrou três vezes o recorde de público do Brasileirão nas últimas três partidas que fez no Morumbi: no empate por 1 a 1 com o Grêmio (51.511 pagantes), em 24 de julho, na derrota por 2 a 1 para o Coritiba (53.635 pagantes), em 3 de agosto, e na vitória por 3 a 2 sobre o Cruzeiro (56.052 pagantes), no último dia 13.

A mais recente manifestação de apoio da torcida, porém, ocorreu em um treino. Em 26 de agosto, na véspera do clássico contra o Palmeiras, cerca de 18 mil são-paulinos foram ao Morumbi acompanhar a atividade comandada pelo técnico Dorival Júnior.

Na semana passada, contudo, o muro do CCT da Barra Funda foi pichado com a seguinte mensagem: “Apoiamos, mas a paciência acaba”. O que não abalou o meia Lucas Fernandes. “Jogando em casa, a torcida vem nos apoiando, lotando o estádio, então temos que dar a vitória para ela. A vitória é a única coisa que nos interessa”, afirmou o jovem, em entrevista coletiva, na última terça-feira.

Com 23 pontos ganhos em 22 rodadas, o São Paulo ocupa o 19º e penúltimo lugar do Brasileiro. Já a Ponte Preta figura na 13ª posição, com 27 pontos, dois acima da zona de rebaixamento.