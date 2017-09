São Paulo já vende 18 mil ingressos para confronto direto com Sport

A torcida do São Paulo promete lotar o Morumbi em mais uma partida decisiva para a equipe treinada por Dorival Júnior. Nesta quinta-feira, um dia após o início das vendas, o clube informou que já comercializou 18 mil ingressos para o confronto com o Sport, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com preços promocionais, os bilhetes vão de R$ 10 a R$ 140.

Encher o Morumbi não tem sido uma novidade para a torcida tricolor, que ostenta os maiores públicos da competição, incluindo o recorde – 61.142 pagantes no clássico contra o Corinthians, no último domingo. Antes do Majestoso, os tricolores já tinham estabelecido recorde de público nos confrontos com Grêmio (51.511), Coritiba (53.635) e Cruzeiro (56.052).

A partida, contudo, é a última no Morumbi antes de o São Paulo ceder o estádio para os shows da banda irlandesa U2 e do cantor norte-americano Bruno Mars, em outubro e novembro.

A equipe, portanto, fará os cinco jogos seguintes como mandantes no Pacaembu, contra Atlético-PR, Flamengo, Santos, Chapecoense e Botafogo, respectivamente.

Ainda em situação delicada, apesar dos sinais de reação nas últimas rodadas, o São Paulo ocupa o 17º lugar do Brasileiro, com 28 pontos, apenas dois a menos que o 14º colocado Sport. Uma vitória sobre os pernambucanos garante a saída do Tricolor da zona de rebaixamento.

Abaixo, veja os pontos de vendas dos ingressos:

Praça Roberto Gomes Pedrosa, s/ nº – Morumbi – SP – SP

De 28/09/17 à 30/09/17 – das 10:00hs às 17:00hs (Atendimento a Camarotes – Bilheterias 03 – Interna)

De 28/09/17 à 30/09/17 – das 10:00hs às 17:00hs (Atendimento Geral – Bilheterias 01 e 03)

Dia 01/10/17 (dia do jogo – Bilheterias Externas – 01 e 03) das 10:00hs às 16:45hs.

Dia 01/10/17 (dia do jogo – Bilheterias Internas – P14, P17-B e Tribuna) das 10:00hs às 16:45hs

Ginásio do Ibirapuera

Rua Manuel da Nóbrega, 1.361 – São Paulo. – Somente nos dias 28, 29 e 30/09/17 – das 11hs às 17hs.

Estádio Conde Rodolfo Crespi – Juventus

Rua Javari, 117 – Mooca – SP – Somente nos dias 28, 29 e 30/09/17 – das 11hs às 17hs.

Estádio Anacleto Campanella

Rua Walter Tomé, 64 – São Caetano. Somente nos dias 28, 29 e 30/09/17 – das 11hs às 17hs.