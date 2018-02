São Paulo já vende 18 mil ingressos para clássico no Morumbi

Marcado para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, o San-São será o jogo de maior público no Morumbi no ano até então. Na tarde desta sexta-feira, o São Paulo anunciou que venceu 18 mil ingressos de forma antecipada para o clássico contra o Santos. As entradas para a arquibancada laranja já estão esgotadas. Com preços a partir de R$ 20, os bilhetes dos outros setores disponíveis podem ser comprados aqui.

A marca já é superior às das três partidas anteriores do São Paulo em casa na temporada. No empate sem gols com o Novorizontino, 17.171 torcedores compareceram à estreia do time no Morumbi em 2018. Depois, 13.624 pessoas acompanharam a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP. Por último, apenas 10.278 tricolores celebraram o triunfo por 1 a 0 sobre o Bragantino.

Além do clássico em si, o bom momento do Tricolor atrai a sua torcida. O time dirigido por Dorival Júnior vem de quatro vitórias consecutivas, algo que não ocorria desde março de 2015. O Santos, por sua vez, se recuperou de uma série de três jogos sem triunfos ao bater o São Caetano por 2 a 0, na última quarta-feira, na Vila Belmiro.

Válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o San-São reunirá equipes que buscam a primeira vitória em clássicos na temporada, já que o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Corinthians, no Pacaembu, mesmo placar da derrota do Peixe para o Palmeiras, no Palestra Itália.

Com dez pontos ganhos e um jogo a menos que os demais, o São Paulo lidera o Grupo B do Estadual, ao passo que o Santos ocupa o primeiro lugar do Grupo D, com 11 pontos.