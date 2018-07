São Paulo inscreve Bruno Peres, Everton e Rojas na Sul-Americana

O São Paulo tem três novidades na lista de jogadores inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o tricolor confirmou as entradas de Everton, Joao Rojas e Bruno Peres nas respectivas vagas de Júnior Tavares, Marcos Guilherme e Bruno, todos negociados nesta janela de transferências. Os três reforços, inclusive, já estão à disposição de Diego Aguirre para a partida da próxima quinta-feira, contra o Colón, da Argentina, no Morumbi.

Algo que não será alterado, entretanto, é a numeração dos jogadores. Pelo regulamento da Conmebol, atletas inscritos ao longo da competição herdam as camisas dos jogadores substituídos, assim como os que já estavam na lista terão de seguir com os números que vestiram na estreia. Assim, Nene permanecerá com a sete e Liziero com a 15. Das novidades, Everton será o 22, Rojas vestirá a 23 e Bruno Peres a camisa dois.

Em relação a lista original, publicada no início de abril, o São Paulo perdeu sete jogadores. Além dos três já substituídos, Petros (vendido para o Al-Nassr, da Arábia Saudita), Bruno e Aderllan (negociados com o Bahia e Vitória, respectivamente), Cueva (transferido para o Krasnodar, da Rússia), Valdívia e Marcos Guilherme (repassados ao futebol árabe) e Júnior Tavares (negociado com a Sampdoria, da Itália) deixaram o time do Morumbi. Outro que sairá em breve é Éder Militão, vendido ao Porto-POR.

Caso supere o Colón e avance na Sul-Americana, o São Paulo ainda poderá mudar outras duas peças de sua lista inicial. Nesse cenário, o meio-campista Luan, recém-promovido ao time profissional e titular contra o Cruzeiro, na última rodada, deve receber uma oportunidade e herdar uma das vagas. A outra deve ser preenchida por outro jovem formado em Cotia, possivelmente o zagueiro Lucas Kal, que também atuou contra a Raposa.

Confira a lista dos jogadores inscritos pelo São Paulo para Copa Sul-Americana:

Goleiros: Sidão, Jean e Lucas Perri

Laterais: Éder Militão, Reinaldo, Bruno Peres, Régis e Edimar

Zagueiros: Bruno Alves, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Arboleda

Meio-campistas: Nenê, Jucilei, Lucas Fernandes, Liziero, Shaylon, Hudson e Araruna

Atacantes: Everton, Rojas, Diego Souza, Tréllez, Carneiro, Morato e Brenner

