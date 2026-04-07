São Paulo inicia campanha da Sul-Americana com histórico de estreias irregulares

O São Paulo inicia sua caminhada na Copa Sul-Americana de 2026 nesta terça-feira, diante do Boston River. A partida, válida pela primeira rodada da competição continental, será disputada às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário. O confronto marca mais um início de campanha continental para o Tricolor, que tem um retrospecto negativo em estreias pela competição.
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Em 14 participações na Sul-Americana, o São Paulo começou com o pé direito e venceu a estreia em apenas quatro oportunidades, contra o Grêmio (4 a 0 em 2003), Bahia (2 a 0 em 2012), Ayachucho, do Peru (3 a 2 em 2022), e Tigre, da Argentina (2 a 0 em 2023).
Além dos triunfos, o Tricolor soma cinco derrotas e quatro empates em suas outras estreias pelo torneio continental, retrospecto que resulta em um aproveitamento de 40,5% em suas primeiras partidas pela competição.
Um dado curioso é que o São Paulo atuou como mandante em apenas uma dessas estreias: em 2013, quando empatou por 1 a 1 com a Universidad Católica. Em todas as outras oportunidades, a equipe tem iniciado suas campanhas longe de casa, cenário que se repete nesta temporada.
Campanhas do São Paulo
No histórico de campanhas, o São Paulo teve resultados variados na Sul-Americana. O Tricolor chegou à semifinal em 2003, 2013 e 2014, foi campeão em 2012, sobre o Tigre, da Argentina, e disputou a final em 2022.
Também alcançou as quartas de final em 2007 e as oitavas de final em 2011, avançou até a segunda fase em 2018 e 2020, e foi eliminado ainda na primeira fase em 2004, 2005, 2008 e 2017.
Cenário para a estreia
O São Paulo estreia na Sul-Americana após um bom resultado no Brasileirão: a goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro no último sábado. Roger Machado ainda terá o retorno de Alan Franco para o confronto. No entanto, ganhou os desfalques de Luciano, Sabino, Calleri e Lucca para enfrentar os uruguaios.
Preparação concluída para a estreia na CONMEBOL Sul-Americana! ✔️
Confira o que rolou no treino desta segunda-feira!#VamosSãoPaulo 🇾🇪
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— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 6, 2026
Resultados de estreias do São Paulo na Sul-Americana:
- Grêmio 0 x 4 São Paulo - 2003
- São Caetano 1 x 1 São Paulo - 2004
- Internacional 2 x 1 São Paulo - 2005
- Figueirense 2 x 2 São Paulo -2007
- Athletico-PR 0 x 0 São Paulo - 2008
- Ceará 2 x 1 São paulo - 2011
- Bahia 0 x 2 São Paulo - 2012 (campeão)
- São Paulo 1 x 1 Universidad Católica - 2013
- Criciúma 2 x 1 São Paulo - 2014
- Defensa y Justicia 0 x 0 São Paulo - 2017
- Rosário Central 0 x 0 São Paulo - 2018
- Lanús 3 x 2 São Paulo - 2020
- Ayacucho 2 x 3 São Paulo - 2022
- Tigre 0 x 2 São Paulo - 2023
Próximos jogos do São Paulo
- Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)
- Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)
- Vitória x São Paulo (11ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)
- Local: Barradão, em Salvador (BA)