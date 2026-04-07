São Paulo inicia campanha da Sul-Americana com histórico de estreias irregulares

O São Paulo inicia sua caminhada na Copa Sul-Americana de 2026 nesta terça-feira, diante do Boston River. A partida, válida pela primeira rodada da competição continental, será disputada às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário. O confronto marca mais um início de campanha continental para o Tricolor, que tem um retrospecto negativo em estreias pela competição.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Em 14 participações na Sul-Americana, o São Paulo começou com o pé direito e venceu a estreia em apenas quatro oportunidades, contra o Grêmio (4 a 0 em 2003), Bahia (2 a 0 em 2012), Ayachucho, do Peru (3 a 2 em 2022), e Tigre, da Argentina (2 a 0 em 2023).

Além dos triunfos, o Tricolor soma cinco derrotas e quatro empates em suas outras estreias pelo torneio continental, retrospecto que resulta em um aproveitamento de 40,5% em suas primeiras partidas pela competição.

Um dado curioso é que o São Paulo atuou como mandante em apenas uma dessas estreias: em 2013, quando empatou por 1 a 1 com a Universidad Católica. Em todas as outras oportunidades, a equipe tem iniciado suas campanhas longe de casa, cenário que se repete nesta temporada.

Campanhas do São Paulo

No histórico de campanhas, o São Paulo teve resultados variados na Sul-Americana. O Tricolor chegou à semifinal em 2003, 2013 e 2014, foi campeão em 2012, sobre o Tigre, da Argentina, e disputou a final em 2022.

Também alcançou as quartas de final em 2007 e as oitavas de final em 2011, avançou até a segunda fase em 2018 e 2020, e foi eliminado ainda na primeira fase em 2004, 2005, 2008 e 2017.

Cenário para a estreia

O São Paulo estreia na Sul-Americana após um bom resultado no Brasileirão: a goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro no último sábado. Roger Machado ainda terá o retorno de Alan Franco para o confronto. No entanto, ganhou os desfalques de Luciano, Sabino, Calleri e Lucca para enfrentar os uruguaios.

Preparação concluída para a estreia na CONMEBOL Sul-Americana! ✔️ Confira o que rolou no treino desta segunda-feira!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 🎥 Gutierre Filmes pic.twitter.com/VavsVWYod1 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 6, 2026

Resultados de estreias do São Paulo na Sul-Americana:

Grêmio 0 x 4 São Paulo - 2003

São Caetano 1 x 1 São Paulo - 2004

Internacional 2 x 1 São Paulo - 2005

Figueirense 2 x 2 São Paulo -2007

Athletico-PR 0 x 0 São Paulo - 2008

Ceará 2 x 1 São paulo - 2011

Bahia 0 x 2 São Paulo - 2012 (campeão)

São Paulo 1 x 1 Universidad Católica - 2013

Criciúma 2 x 1 São Paulo - 2014

Defensa y Justicia 0 x 0 São Paulo - 2017

Rosário Central 0 x 0 São Paulo - 2018

Lanús 3 x 2 São Paulo - 2020

Ayacucho 2 x 3 São Paulo - 2022

Tigre 0 x 2 São Paulo - 2023

Próximos jogos do São Paulo

Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)

(primeira rodada da Sul-Americana) Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)