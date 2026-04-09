São Paulo divulga valores dos ingressos para jogo da Copa do Brasil; veja detalhes

O São Paulo divulgou nesta quinta-feira as informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Juventude, válido pela quinta fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para o dia 21 de abril, às 19h15 (de Brasília), no Morumbis.

As vendas ocorrerão de forma escalonada, respeitando as prioridades do programa Sócio Torcedor. A comercialização será realizada exclusivamente de forma online, por meio do site spfcticket.net.

Será obrigatório o cadastro de biometria facial para a compra de ingressos e acesso ao estádio. Sem o registro, não será possível entrar no Morumbis.

Dentro e fora de campo, o Tricolor vai com você. Confira a linha treino na SAO Store. https://t.co/G9HAo2nbtv pic.twitter.com/u7j8PeGqxv — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 9, 2026

Abertura das vendas

Às 10h do dia 10 de abril, a venda será aberta para sócios-torcedores com sete estrelas. No dia 11, também às 10h, será a vez dos associados com seis estrelas. A compra será liberada no dia 12 para aqueles com cinco estrelas; no dia 13, para os de quatro; no dia 14, para os de três; no dia 15, para os de duas; no dia 16, para os de uma estrela; e, por fim, no dia 17, para os sócios com zero estrela.

Já a venda para toda a torcida do São Paulo terá início às 10h do dia 18 de abril (sábado). Não haverá comercialização de ingressos em bilheterias físicas.

Valores dos ingressos por setor

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) – R$ 30,00

Arquibancada Sul Diamante Negro – R$ 50,00

Arquibancada Leste Lacta – R$ 70,00

Arquibancada Oeste Ouro Branco – R$ 70,00

Cadeira Superior Norte Oreo – R$ 50,00

Cadeira Superior Sul Diamante Negro – R$ 100,00

Cadeira Especial Leste Lacta – R$ 150,00

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco – R$ 150,00

Cadeira Térrea Leste Lacta – R$ 100,00

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco – R$ 100,00