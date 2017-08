São Paulo iguala campanha de 2013 e vira vice-lanterna pela segunda vez

Goleado por 4 a 2 pelo Palmeiras no último domingo, o São Paulo igualou o recorde negativo do Campeonato Brasileiro de 2013, quando habitou a zona de rebaixamento em dez rodadas. Para piorar, com o triunfo do Vitória sobre o Coritiba na segunda-feira, o Tricolor voltou a ser o vice-lanterna da edição 2017.

Em 2013, o São Paulo entrou na zona de descenso na nona rodada. Entre idas e vindas, conseguiu se safar na 26ª e, a partir de então, não voltou mais a ocupar um dos últimos quatro lugares. Na ocasião, muito contribuiu o retorno de Muricy Ramalho, que conseguiu deixar a equipe na nona posição ao término do torneio.

Neste ano, o time do Morumbi já igualou essa marca, mas com o agravante de ter ocupado o penúltimo lugar duas vezes, o que nunca havia acontecido na história do Brasileiro disputado em pontos corridos com 20 clubes.

Ainda comandado por Rogério Ceni, o São Paulo ingressou no famigerado Z4 na 11ª rodada, após derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Rio de Janeiro, resultado que encerrou a passagem do ex-goleiro como técnico do clube. Na jornada seguinte, com o ex-auxiliar Pintado de interino, a equipe perdeu para o Santos por 3 a 2, na Vila Belmiro, e virou vice-lanterna pela primeira vez na competição.

Já com Dorival Júnior, o time conseguiu escapar duas vezes da zona de rebaixamento: na 17ª e 20ª rodadas, após as emocionantes vitórias sobre Botafogo e Cruzeiro, respectivamente. No entanto, o empate com o Avaí e a derrota no Choque-Rei mandaram a equipe de volta para a penúltima posição, com 23 pontos ganhos, ficando à frente apenas do Atlético-GO, com 18.

Agora, com duas semanas livres para ajustes por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, o São Paulo se prepara para o duelo com a Ponte Preta, em 9 de setembro, no Morumbi. E a sequência promete ser dura, com confronto direto diante do Vitória (fora) e clássico contra o arquirrival Corinthians (casa).

Veja as rodadas em que o São Paulo figurou na zona de rebaixamento em 2017:

11ª rodada (17º lugar)

12ª rodada (19º lugar)

13ª rodada (17º lugar)

14ª rodada (18º lugar)

15ª rodada (17º lugar)

16ª rodada (18º lugar)

18ª rodada (17º lugar)

19ª rodada (17º lugar)

21ª rodada (17º lugar)

22ª rodada (19º lugar)