São Paulo fecha preparação com reforço de Pablo Maia para encarar o Botafogo; veja provável escalação

O São Paulo encerrou nesta sexta-feira a preparação para enfrentar o Botafogo neste sábado. O elenco se apresentou no SuperCT pela manhã e, com um importante reforço no meio, treinou pela última vez antes do duelo marcado para as 17h (de Brasília) deste sábado, no Morumbis.

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Como foi o treino

Após apresentação de vídeo com instruções táticas aos atletas, foram feitas atividades técnicas no campo, seguidas de um trabalho tático de 11 contra 11 comandado pelo técnico Dorival Júnior.

Houve ainda um trabalho posicional com os atletas que devem ser escalados como titulares no confronto. Por fim, foi feita uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Desfalques e retornos

Recuperado de um procedimento cirúrgico na face, Pablo Maia treinou normalmente nos últimos dias e, na última quinta, participou das atividades sem a máscara de proteção pela primeira vez. Ele estará disponível para enfrentar o Botafogo e reforça a equipe tricolor.

Além dele, o São Paulo terá o retorno de Calleri no Brasileirão, suspenso diante do Fluminense no último sábado.

Por outro lado, Dorival segue com os desfalques de: Marcos Antônio (músculo reto femoral direito), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Maik (afastado) e Arboleda (afastado). Suspensos, André Silva, Bobadilla e Enzo Díaz completam a lista de baixas.

Provável escalação

Assim, o São Paulo deve ser escalado com: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabinho e Wendell; Luan, Danielzinho e Cauly; Artur, Ferreira e Calleri

Situação na tabela

O São Paulo chega ao confronto oscilando na temporada. Apesar de ocupar a quarta posição no Campeonato Brasileiro, o Tricolor não vence há três jogos na competição. Atualmente, a equipe de Dorival Júnior está com 24 pontos, 11 a menos que o líder Palmeiras.

Detalhes da partida