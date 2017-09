São Paulo fará jogo-treino contra time comandado por Joel Santana

Dorival Júnior vai comandar um jogo-treino do São Paulo na manhã desse sábado, a partir das 9h, contra o Black Gold Oil, no CT da Barra Funda A ideia do técnico tricolor é observar jogadores que não vêm atuando na equipe principal. A atividade será fechada à imprensa, mas terá transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais do clube.

O Black Gold Oil é um time semi-profissional da Califórnia, nos Estados Unidos, e é treinador pelo famoso técnico brasileiro Joel Santana. Em pré-temporada no Brasil de olho na disputa da quinta divisão norte-americana, a equipe de ‘Papai Joel’ será usada como teste são-paulino nesse período de pausa no Campeonato Brasileiro por causa da Data Fifa.

O Tricolor do Morumbi é o vice-lanterna da competição nacional, com apenas 23 pontos, e terá de vencer a Ponte Preta no próximo sábado, no Morumbi, para não ter de passar sua 11ª rodada dentro da zona de rebaixamento.