São Paulo fala em final contra o Vasco para manter bom momento

O São Paulo terá pouco mais de 48 horas até o seu próximo compromisso, marcado para domingo, contra o Vasco, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Após o amargo revés para o Colón em pleno Morumbi pela Copa Sul-Americana, o time comandado por Diego Aguirre só pensa em se redimir com a torcida vencendo o Cruzmaltino e, quem sabe, assumindo a tão sonhada liderança do torneio nacional.

“Estamos pensando em cada jogo como uma final, e no domingo é um jogo que significa muito para nós, porque são três pontos que temos que tentar defender em casa. Vamos ter todos os jogadores à disposição e vamos com força máxima para tentar fazer o melhor jogo possível”, afirmou o técnico Diego Aguirre.

De fato, a partida contra o Vasco é extremamente importante para as pretensões tricolores dentro da competição. Após se sair bem na sequência de quatro jogos dificílimos que sucederam a pausa para a Copa do Mundo, somando nove dos 12 pontos possíveis, o Tricolor irá encarar um adversário teoricamente mais fácil no domingo, enquanto seu principal concorrente pelo título brasileiro, o Flamengo, irá a Porto Alegre visitar o Grêmio.

“Assim como me senti orgulhoso dos jogadores nos últimos jogos, temos que assumir que pode acontecer uma derrota. O que não pode acontecer é que essa derrota nos afete ou mude alguma coisa. Temos jogo domingo, temos que ganhar e continuar sendo protagonistas no Brasileirão”, completou Aguirre.

Reinaldo acompanhou o discurso do técnico uruguaio e atentou para o próximo desafio do São Paulo na temporada. Ciente da importância de deixar a derrota para o Colón para trás, o lateral-esquerdo tricolor espera seguir contando com o apoio massivo da torcida, fundamental nesta grande fase do clube.

“Vai ser um jogo difícil como todos os outros no Brasileiro, mas cada jogo estamos tratando como uma final, e nossa próxima final é contra o Vasco aqui no Morumbi, com o apoio dos nossos torcedores. Tenho certeza que vai ser uma partida muito difícil, mas nossa equipe vai se impor dentro de campo, fazer o que o professor Aguirre vai pedir amanhã e sábado para conquistar esses três pontos que serão muito importantes para nos mantermos na parte de cima da tabela”, finalizou.