São Paulo estuda centroavante e não tem proposta concreta por Arboleda, diz Raí

Sem um centroavante de origem disponível no elenco atualmente, o executivo de futebol do São Paulo Raí falou sobre a procura do time do Morumbi por um jogador de área. Em entrevista ao canal Sportv, o ex-camisa 10 afirmou que o clube estuda trazer mais um reforço.

“Esse jogador, como já falei há algumas semanas atrás, esse jogador de referência, a gente não teme isso passa pelos nossos estudos e pela capacidade do São Paulo de fazer um investimento, mas é algo que está sendo estudado”, seguiu o dirigente tricolor.

Após lesão de Pablo e suspensão de Carneiro por doping, a equipe do Morumbi ficou sem um jogador de referência na área. Sob o comando de Cuca, Pato, e em alguns momentos Toró, fizeram essa função, mas sem muito êxito. O ataque são-paulino marcou apenas seis vezes no Campeonato Brasileiro e 26 vezes nos 29 jogos da temporada.

“Para centroavante a gente tinha o Carneiro e o Pablo e tivemos problemas, não podemos contar com nenhum dos dois, tem o Toró que é opção de fazer um bom homem de referência, até fisicamente apesar de não ser alto, então tem opção, até a opção de fazer um revezamento ali”, comentou.

Permanência de Arboleda

Raí também foi questionado sobre uma possível saída do zagueiro equatoriano Arboleda na janela de transferências do verão europeu. Apesar de não confirmar nenhum contato oficial, o diretor afirmou que o defensor chama atenção de clubes há um bom tempo e tem outras oportunidades na carreira.

“Do Arboleda a gente tem jogadores jovens com grande qualidade que estão subindo. O Arboleda chama atenção já de alguns clubes já há algum tempo, tem uma regularidade boa, um carisma também com a torcida, algo que já há um ano atrás ele sabe que tem algumas oportunidades na carreira”, contou.

“Mas por enquanto não tem nada concreto, a gente conta com o Arboleda para continuar, se tiver alguma coisa, alguma possibilidade, aí a gente vai pensar”, seguiu. “Obviamente que a gente tem um departamento de análise de mercado que tem vários nomes que caso aconteça a perda de algum jogador, uma saída, seja qual for o motivo, a gente já tem que ter outras opções”, finalizou Raí.