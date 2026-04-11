São Paulo terá quatro mudanças para enfrentar o Vitória; veja a escalação

O São Paulo está escalado para o jogo deste sábado contra o Vitória, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador

O técnico Róger Machado realizou quatro mudanças em relação ao último jogo pelo Campeonato Brasileiro, a vitória por 4 a 1 sobre o Cruzeiro no Morumbis. Cauly ocupa a vaga de Luciano, enquanto André Silva entra no lugar de Calleri, cumprindo protocolo de concussão. Outra alteração foi a entrada de Alan Franco no lugar de Sabino. Por último, o argentino Enzo Díaz volta ao time titular no lugar de Wendell.

Escalação do São Paulo 🔴⚪⚫

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio e Cauly; Artur, André Silva e Ferreira.

Técnico: Roger Machado

Desfalques: Pablo Maia, Lucas Moura (lesionados) e Calleri (protocolo de concussão).

Escalação do Vitória 🔴⚫🔴

A escalação do Vitória tem: Lucas Arcanjo; Nathan, Cacá, Luan Candido e Ramon; Baralhas, Emmanuel Martínez e Caíque; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer.

Técnico: Jair Ventura

Desfalques: Camutanga, Dudu, Jamerson, Marinho, Matheusinho, Riccieli, Edu Ribeiro, Claudinho, Pedro Henrique, Rúben Ismael (lesionados) e Edenílson (suspenso).

🔛 Bora pro Barradão! A delegação do Tricolor deixou o hotel e parte para o palco do duelo com o Vitória, pela 11ª rodada do Brasileirão!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/CDyMbRynhP — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 11, 2026

Como chegam as equipes?

Vitória

O Vitória vem de dois jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na última partida, a equipe comandada por Jair Ventura empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, fora de casa. O time baiano tem 11 pontos em nove jogos e ocupa o 14° lugar na tabela.

São Paulo

O São Paulo, que não vencia no Campeonato Brasileiro há três partidas, goleou o Cruzeiro por 4 a 1, no Morumbis, na última rodada. No compromisso mais recente, o Tricolor venceu o Boston River, do Uruguai, por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana.

Atualmente, a equipe são-paulina tem 20 pontos e ocupa a vice-liderança do Brasileirão.

Arbitragem de Vitória x São Paulo