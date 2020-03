São Paulo enfrenta mau aproveitamento em histórico recente contra a Ponte

O São Paulo enfrenta a Ponte Preta neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio do Morumbi, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Buscando se firmar na liderança do seu grupo e finalizar a preparação para a estreia na Copa Libertadores, o Tricolor não terá missão fácil, já que não vence a Macaca há três jogos.

O último triunfo do clube do Morumbi contra o Alvinegro foi em fevereiro de 2017. Na ocasião, o Tricolor goleou o adversário por 5 a 2, em partida que marcou a estreia do técnico Rogério Ceni na casa são-paulina. Gilberto, três vezes, Thiago Mendes e Cueva marcaram para os donos da casa, enquanto Lucca e Matheus Jesus fizeram para os visitantes.

De então São Paulo e Ponte Preta duelaram em três oportunidades, com duas vitórias alvinegras e um empate. Em 2017, os confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro terminaram em 1 a 0, em Campinas, e 2 a 2, na capital paulista.

E no confronto mais recente, disputado em 2019, no Moisés Lucarelli, pelo Paulistão, o placar também foi de 1 a 0 para os pontepretanos, com gol de Hugo Cabral. O jogo foi o último antes da partida de volta da Pré-Libertadores contra o Talleres, da Argentina, que marcou a eliminação precoce da equipe então comandada por André Jardine.

No momento, o São Paulo soma 12 pontos e ocupa o primeiro lugar do Grupo C do Estadual. O jogo contra a Macaca é o último antes da estreia pela Libertadores, marcada para quinta-feira (5), às 21h (de Brasília), contra o Binacional, no Peru.

