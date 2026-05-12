Rival do Juventude em Caxias, São Paulo amarga jejum como visitante

Com a derrota para o Corinthians por 3 a 2, em clássico válido pelo Brasileirão, no último domingo, o São Paulo atingiu uma marca incômoda, justamente antes de um duelo decisivo contra o Juventude, pela Copa do Brasil. O revés na Neo Química Arena foi o quinto em sequência do Tricolor, que soma apenas duas vitórias como visitante nas últimas 10 partidas.

Antes de enfrentar o Timão, o São Paulo vinha de duas derrotas e dois empates fora de casa. O Tricolor foi derrotado duas vezes em sequência por Vitória (2 a 0) e Vasco (2 a 1). Em seguida, somou empates diante de Millonarios e O'Higgins, ambos por 0 a 0, pela Sul-Americana.

No recorte das últimas cinco partidas como visitante, o São Paulo marcou três gols e sofreu sete, além de ter convertido apenas duas das nove grandes chances criadas. Ao todo, também somou 47,4% de posse de bola e precisa em média de 16,3 finalizações para marcar um gol.

🔎 O São Paulo está há 5 jogos sem vencer como visitante na temporada. ⚠️⚠️ ⚔️ 5 jogos

🚥 0V - 2E - 3D

📊 13.3% aproveitamento

⚽ 3 gols

🚫 7 gols sofridos

🥅 9 grandes chances (2 convertidas)

👟 16.3 finalizações p/ marcar gol

⚠️ 13.0 finalizações p/ sofrer gol

⏳ 47.4% posse… pic.twitter.com/ANAcsXxyjY — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 11, 2026

Série em momento ruim

A série sem vitórias fora de casa também vem em um momento ruim, já que o São Paulo visita o Juventude nesta quarta, em busca da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, o Tricolor contará com a vantagem do triunfo por 1 a 0 no jogo de ida e terá o privilégio de avançar mesmo em caso de empate.

Jejum

Com a derrota, o São Paulo também chega a quatro jogos sem vencer em todas as competições, a pior sequência da equipe na temporada.

Próximo jogo

Jogo: Juventude x São Paulo (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 13/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)