São Paulo encerra preparação para pegar o Ituano; Nenê inicia transição

O São Paulo encerrou nesta terça-feira sua preparação para o importante confronto com o Ituano, marcado para essa quarta, às 19h15 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu. Com um trabalho tático e novamente treinando as jogadas de bola parada, o técnico interino Vagner Mancini fez os últimos ajustes na equipe que voltou a empolgar o torcedor.

Com pouco tempo de recuperação entre o jogo de ida e o de volta, o elenco iniciou a terça-feira com um trabalho de fortalecimento muscular no Reffis. Posteriormente, no gramado, os preparadores físicos do clube montaram um circuito físico com atividades funcionais, incluindo obstáculos, halteres e discos de equilíbrio.

Logo em seguida o técnico Vagner Mancini entrou em ação para comandar um treino tático, corrigindo alguns pontos que não deixaram a comissão satisfeita no duelo de ida com o Ituano. Simulando possíveis situações de jogo, o treinador são-paulino também aproveitou para afinar o posicionamento de seus atletas nas jogadas de bolas paradas ofensivas e defensivas.

O treino, que foi fechado à imprensa, também contou com a volta de Nenê. Afastado por conta de um trauma no joelho direito, o camisa 10 do São Paulo iniciou a transição do Reffis para o campo e fez um trabalho à parte com o preparador físico Wellington Valquer.