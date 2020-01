São Paulo encara o Oeste em busca de vaga na semifinal da Copinha

Em busca do segundo título consecutivo da Copinha, o São Paulo enfrenta o Oeste no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final. Após seis partidas, o Tricolor se despediu de São Bernardo do Campo e, agora, decide uma vaga na semifinal na Arena Barueri.

A equipe de Orlando Ribeiro chega para o confronto em um momento de evolução. Afinal, as primeiras apresentações do São Paulo no campeonato foram criticadas por torcedores, os mesmos que agora confiam em um novo título.

Um dos grandes destaques do São Paulo até o momento é o atacante paraguaio Galeano, que é o artilheiro da equipe na competição, com cinco gols.

O Oeste, por sua vez, chega para as quartas de final após duelos difíceis contra Cruzeiro e Avaí, que foram decididos nas penalidades.

A equipe que avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Vasco e Grêmio nas semifinais. A partida também ocorre no sábado, às 17h (de Brasília).

