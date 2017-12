São Paulo encaminha acordo para ficar em definitivo com Jucilei

O São Paulo está muito próximo de concretizar a permanência em definitivo de Jucilei. O Shandong Luneng, da China, aceitou a proposta de 1 milhão de euros (R$ 3,9 milhões) feita pelo Tricolor. Agora, resta o volante discutir salários com o clube do Morumbi para assinar o novo contrato.

A informação foi divulgada pelo Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva. Nesta fase final da negociação, Nick Arcuri, empresário de Jucilei, se reunirá em breve com Alexandre Pássaro, advogado do São Paulo, que quer fechar um acordo por mais quatro anos com o volante.

Jucilei, no entanto, terá de concordar com uma redução salarial, algo que não deve ser um empecilho, uma vez que já manifestou estar de acordo com isso em entrevistas. No período em que esteve emprestado ao Tricolor, seus vencimentos eram divididos entre São Paulo e Shandong. Agora, deverá ganhar, no máximo, R$ 500 mil, que é o teto salarial do clube brasileiro.

Alguns fatores ajudaram no acerto. Pelo regulamento do Campeonato Chinês, cada equipe pode ter em seu elenco no máximo quatro atletas estrangeiros, sendo que apenas três podem ser relacionados por jogo. No momento, o Shandong já possui esses quatro jogadores de fora.

Além disso, o clube asiático, que tem contrato com Jucilei até junho de 2019, viu na negociação uma oportunidade para economizar cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) em salários.

Também pesou a favor do São Paulo a proximidade de Jucilei com sua família. Em São Paulo, ele mora com os filhos e está perto de outros familiares que moram no estado do Rio de Janeiro.

Na temporada 2017, Jucilei demorou a adquirir ritmo, mas logo caiu nas graças da torcida após boas atuações. Quando Dorival Júnior assumiu o time no lugar de Rogério Ceni, chegou a perder a titularidade, que foi recuperada nos últimos jogos do ano. No total, ele soma 49 partidas e um gol marcado com a camisa tricolor.