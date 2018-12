São Paulo empresta Shaylon ao Bahia por uma temporada

São Paulo e Bahia chegaram a um acordo por Shaylon. O meia revelado nas categorias de base do clube paulista defenderá o time de Salvador em 2019 por empréstimo válido até dezembro. O Bahia terá prioridade na compra do atleta após o período de empréstimo.

Aos 21 anos, Shaylon é visto como uma das grandes promessas do São Paulo, mas já não é a primeira vez que a diretoria são-paulina tenta negociar para que o jogador defenda outra equipe na tentativa de dar mais rodagem ao meia.

Em 2018, foram 23 partidas e dois gols, um deles inclusive garantiu o empate do São Paulo em cima do Bahia em plena Fonte Nova, já nos acréscimos do segundo tempo.