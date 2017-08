São Paulo empresta Lucão para time da segunda divisão portuguesa

O São Paulo acertou, nesta quarta-feira, o empréstimo do zagueiro Lucão para o Gil Vicente, equipe da segunda divisão do futebol português. O clube europeu não pagará nada pelo acordo, apenas os salários do atleta no período de contrato. Ao final do vínculo, há ainda a opção de compra do defensor, com valor estipulado em 2 milhões de euros (R$ 7,4 milhões).

O acordo com o Gil Vicente ainda tem mais um detalhe estipulado em contrato. Caso a equipe portuguesa compre o zagueiro em definitivo, o São Paulo ainda terá direito a 20% do lucro de uma futura venda.

Ou seja, caso Lucão seja comprado pelo Gil Vicente pelo valor de 2 milhões acordados e for vendido pelo clube português no ano seguinte por 5 milhões de euros, o São Paulo teria direito a 20% do lucro, que seriam calculados nestes três milhões ganhos a mais nesta hipotética transferência.

Lucão não atua pelo clube desde o dia 18 de junho. Na ocasião, o zagueiro de 21 anos falhou no lance que culminou com o segundo gol do Atlético-MG na derrota por 2 a 1, no Morumbi. Na saída de campo disse em entrevista que a torcida poderia “ficar tranquila, porque logo ele iria embora”. A declaração irritou a comissão técnica e a diretoria, que optaram por multar o defensor e afastá-lo do elenco.

Revelado nas categorias de base do clube, Lucão contabiliza 92 jogos e dois gols pelo Tricolor, no qual atua entre os profissionais desde 2013. Agora, o São Paulo foca em negociar Cícero, afastado no início do mês por opção técnica. O meio-campista tem contrato até dezembro de 2018.