São Paulo empresta Júnior Tavares à Sampdoria por uma temporada

O São Paulo acertou o empréstimo de Júnior Tavares para a Sampdoria, da Itália. O lateral esquerdo deve embarcar já nesta terça-feira e realizar exames médicos para assinar contrato válido por um ano, com opção de compra ao final do vínculo.

Promovido ao time profissional por Rogério Ceni em 2017, Júnior Tavares teve um início promissor pelo clube do Morumbi, tornando-se uma das principais peças do grupo no Campeonato Paulista. Contudo, com o decorrer da temporada, o jogador foi caindo de rendimento e perdeu espaço no time após a chegada de Dorival Júnior.

Neste ano, ele não conseguiu se recuperar e foi cedido para o Rennes, da França, onde realizou testes durante um período de cerca de duas semanas. O lateral, no entanto, não convenceu o clube francês de que valia o investimento e acabou retornando ao Tricolor.

Aos 21 anos, Júnior Tavares disputou um total de 50 partidas pelo São Paulo e não marcou gols. Em 2018, ele participou de apenas cinco jogos. Sua última aparição se deu na vitória por 1 a 0 sobre o Paraná, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

Fora dos planos do técnico Diego Aguirre, Júnior Tavares foi liberado da reapresentação do grupo para a intertemporada, no último dia 26 de junho. Para a posição, o treinador uruguaio tem Reinaldo e Edimar à sua disposição.

