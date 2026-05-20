Atuações do São Paulo: veja quem foi bem e quem foi mal na reestreia de Dorival

O São Paulo voltou a tropeçar na temporada e empatou por 1 a 1 com o Millonarios, nesta terça-feira, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana. Em jogo que marcou a reestreia de Dorival Júnior, o Tricolor começou melhor, criou oportunidades para matar o confronto, mas voltou a sofrer com erros defensivos e instabilidade emocional no segundo tempo.

Entre os destaques positivos, Luciano foi o principal nome da equipe. Atuando com liberdade para circular pelo setor ofensivo, o camisa 10 participou intensamente da construção das jogadas, aproximou o meio-campo do ataque e ainda marcou o gol são-paulino em chute de fora da área. Também quase marcou um golaço de calcanhar ainda no primeiro tempo. Enquanto teve intensidade física, foi o jogador que melhor executou as ideias ofensivas da equipe.

Outro destaque foi Lucas Ramon. Seguro defensivamente, o lateral conseguiu equilibrar bem as ações pelos dois lados do campo e apareceu como importante válvula ofensiva pela direita. Na melhor chance do segundo tempo, colocou a bola na cabeça de Ferreira em cruzamento preciso.



Alan Franco também teve atuação sólida. O defensor foi importante pelo alto, antecipou jogadas perigosas e mostrou segurança em diversos momentos da partida. O desvio no gol sofrido acabou atrapalhando sua atuação, mas não comprometeu o desempenho geral.

Já Damián Bobadilla oscilou mais. Apesar da assistência para Luciano, teve dificuldades defensivas e voltou a cometer erros de passe perigosos na saída de bola.

O principal problema do São Paulo voltou a estar no sistema defensivo. Matheus Dória teve noite muito ruim e foi decisivo negativamente no resultado. O defensor errou na saída de bola que originou o empate do Millonarios e, minutos depois, ainda cometeu o pênalti em Alex Castro. O São Paulo só não saiu derrotado porque Contreras isolou a cobrança.

Na frente, Artur voltou a fazer partida discreta. O atacante teve pouca participação coletiva, perdeu jogadas importantes no um contra um e desperdiçou chance clara no segundo tempo ao finalizar para fora dentro da área. Ferreira apareceu mais no jogo, principalmente pela esquerda, mas novamente pecou nas conclusões das jogadas.

Jonathan Calleri brigou bastante fisicamente, serviu como referência no pivô e ajudou Luciano em algumas tabelas próximas da área, mas teve pouca presença em finalizações. Já Tapia entrou dando mais mobilidade ao ataque, embora sem conseguir gerar grande impacto ofensivo.