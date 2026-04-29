São Paulo empata com o Cuiabá e vê jejum no Brasileirão Sub-20 aumentar

Nesta quarta-feira, no CT Manoel Dresch, São Paulo e Cuiabá empataram em 2 a 2 em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Os gols do Tricolor foram marcados por Juan Potes e Kaio Santos, enquanto Pedro Felipetto e Aiyran fizeram para o time de casa.

O Tricolor, que recentemente mudou de treinador, chegou ao quarto jogo seguido sem vencer na competição.

Situação do confronto

Com oito pontos, o Cuiabá segue na 17ª colocação da competição. Por outro lado, o São Paulo é o 13º, com 10 pontos conquistados.

📝RESUMO DO JOGO

🟡🟢 CUIABÁ 2 X 2 SÃO PAULO 🔴⚫

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20 | (9ª rodada)

🏟️ Local: CT Manoel Dresch

📅 Data: 29 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Juan Potes, aos 4' do 1ºT (São Paulo)

⚽ Pedro Felipetto, aos 12' do 1ºT (Cuiabá)

⚽ Aiyran, aos 14' do 2ºT (Cuiabá)

⚽ Kaio Santos, aos 43' do 2ºT (São Paulo)

Como foi o jogo?

O São Paulo abriu o placar logo no início do jogo, aos quatro minutos. Davi recebeu pela esquerda e cruzou para Juan Potes, que dominou na pequena área e bateu com categoria. Oito minutos depois, a zaga do Tricolor errou em saída de bola e Pedro Felipetto bateu colocado no cantinho direito para empatar.

No segundo tempo, aos 14 minutos o Cuiabá pressionou na saída de bola e conseguiu recuperar a posse no campo de ataque. Na definição do lance, Aiyran recebeu e bateu cruzado para virar o jogo. O empate do São Paulo veio aos 43, quando Angelo invadiu a área e cruzou para Kaio, que bateu de primeira para marcar.

Próximos jogos

Cuiabá

Vitória x Cuiabá | 10ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20

Data e hora: 06/5 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Barradão

São Paulo

São Paulo x Bahia| 10ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20

Data e hora: 06/5 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: CT Marcelo Portugal Gouvêa

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