São Paulo empata com o Cuiabá e vê jejum no Brasileirão Sub-20 aumentar

Nesta quarta-feira, no CT Manoel Dresch, São Paulo e Cuiabá empataram em 2 a 2 em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Os gols do Tricolor foram marcados por Juan Potes e Kaio Santos, enquanto Pedro Felipetto e Aiyran fizeram para o time de casa.
O Tricolor, que recentemente mudou de treinador, chegou ao quarto jogo seguido sem vencer na competição.
Brasileiro Sub-20: Fim de jogo #CUIxSPFC (2-2)
⚽️ Juan Potes
⚽️ Kaio#MadeInCotia #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/QeDBOPnGLr
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 29, 2026
Situação do confronto
Com oito pontos, o Cuiabá segue na 17ª colocação da competição. Por outro lado, o São Paulo é o 13º, com 10 pontos conquistados.
📝RESUMO DO JOGO
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20 | (9ª rodada)
🏟️ Local: CT Manoel Dresch
📅 Data: 29 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Juan Potes, aos 4' do 1ºT (São Paulo)
- ⚽ Pedro Felipetto, aos 12' do 1ºT (Cuiabá)
- ⚽ Aiyran, aos 14' do 2ºT (Cuiabá)
- ⚽ Kaio Santos, aos 43' do 2ºT (São Paulo)
Como foi o jogo?
O São Paulo abriu o placar logo no início do jogo, aos quatro minutos. Davi recebeu pela esquerda e cruzou para Juan Potes, que dominou na pequena área e bateu com categoria. Oito minutos depois, a zaga do Tricolor errou em saída de bola e Pedro Felipetto bateu colocado no cantinho direito para empatar.
No segundo tempo, aos 14 minutos o Cuiabá pressionou na saída de bola e conseguiu recuperar a posse no campo de ataque. Na definição do lance, Aiyran recebeu e bateu cruzado para virar o jogo. O empate do São Paulo veio aos 43, quando Angelo invadiu a área e cruzou para Kaio, que bateu de primeira para marcar.
Próximos jogos
Cuiabá
- Vitória x Cuiabá | 10ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20
- Data e hora: 06/5 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)
- Local: Barradão
São Paulo
- São Paulo x Bahia| 10ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20
- Data e hora: 06/5 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)
- Local: CT Marcelo Portugal Gouvêa
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