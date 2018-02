São Paulo e Santos duelam por primeira vitória em clássicos no ano

A partir das 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Morumbi, São Paulo e Santos se enfrentarão pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Ao entrarem em campo, as equipes buscarão a primeira vitória em clássicos na temporada 2018.

Vindo de quatro triunfos consecutivos sem sofrer gols, sendo dois pelo Estadual, o Tricolor lidera o Grupo B, com dez pontos e um jogo a menos que os demais. Sua última derrota, inclusive, foi para o Corinthians, por 2 a 1, no Majestoso disputado em 27 de janeiro, no Pacaembu.

Embalado pela sequência invicta, o time dirigido por Dorival Júnior tentará consolidar o bom momento no primeiro San-São do ano. “Esse jogo é uma oportunidade de trazer o torcedor de volta, com vitória e bom rendimento”, destacou Hudson, que deverá voltar ao banco de reservas, uma vez que Petros retorna de suspensão.

“Vamos pra cima para conquistar a vitória e estabelecer a confiança”, prometeu Nenê, que tem a visão compartilhada por Diego Souza. “Mesmo com pouco descanso, temos de impor nosso ritmo. Temos totais condições de fazer mais um grande jogo e alcançar a quinta vitória consecutiva”, projetou o camisa 9.

No São Paulo, Rodrigo Caio, suspenso, é o único desfalque. A tendência, portanto, é que Bruno Alves permaneça entre os titulares e forme dupla de zaga com Anderson Martins, cujo ritmo de jogo é maior que o de Arboleda, que ainda não atuou no ano. Em compensação, Petros, que cumpriu suspensão contra o CSA-AL, deve retornar ao time.

Depois de uma sequência de três jogos sem vitória, o Santos se reabilitou ao vencer o São Caetano por 2 a 0 e reassumir a liderança do Grupo D, com 11 pontos, um a mais que o Botafogo.

Mesmo fora de casa, o técnico Jair Ventura promete ir para cima do São Paulo, assim como tentou fazer na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, na arena do rival, quando o Peixe teve mais posse de bola.

“Vamos jogar para vencer o São Paulo. Jogando nosso jogo, apoiado, buscando a posse de bola. Queremos continuar sendo a equipe com mais posse, fazendo a junção com resultados positivos”, disse Jair.

O Santos não contará com David Braz, suspenso. Em compensação, Renato volta à equipe após ser poupado diante do São Caetano. Apesar de estar em baixa, Caju deve ser mantido na lateral esquerda. Sendo assim, Copete tende a compor o trio de ataque com Eduardo Sasha e Gabigol.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SANTOS

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 18 de fevereiro de 2018, domingo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Alex Ang Ribeiro

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Bruno Alves, Anderson Martins (Arboleda) e Reinaldo; Jucilei, Petros e Nenê; Marcos Guilherme, Diego Souza e Cueva

Técnico: Dorival Júnior

SANTOS: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Caju; Alison, Renato e Vecchio; Copete, Eduardo Sasha e Gabigol

Técnico: Jair Ventura