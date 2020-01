São Paulo divulga nota de pesar pelo falecimento de Valdir Joaquim de Moraes

O São Paulo divulgou uma nota de pesar na noite deste sábado devido à morte de Valdir Joaquim de Moraes. Apesar de ter sido ídolo do Palmeiras, o ex-goleiro teve passagem vitoriosa pelo Morumbi, participando ativamente da Era de Ouro do clube no início da década de 1990 como preparador de goleiros.

Valdir Joaquim de Moraes se tornou funcionário do São Paulo em 1983, como preparador de goleiros. Posteriormente, ele chegou até mesmo a comandar o time em algumas oportunidades nos anos de 1983, 1984 e durante o Campeonato Paulista de 1993, período em que Telê Santana era o treinador. Ao todo, Morais esteve à beira do campo como comandante em 18 jogos e permaneceu na comissão técnica até 1997.

Como preparador de goleiros do São Paulo, Valdir Joaquim de Moraes participou de todas as principais conquistas do clube. Ele esteve presente nos títulos paulista e brasileiro de 1991, nas Libertadores de 1992 e 1993, nos Mundiais de 1992 e 1993, Recopa de 1993, Supercopa de 1993 e Recopa de 1994.

Vítima de falência múltipla de órgãos aos 88 anos, Valdir Joaquim de Moraes será velado no Cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre, neste domingo, entre 8h30 e 16h (de Brasília). O ex-goleiro será cremado.