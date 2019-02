São Paulo divulga lista de inscritos para a Pré-Libertadores

O São Paulo definiu nesta segunda-feira a lista de inscritos para a fase preliminar da Copa Libertadores. Prestes a viajar para a Argentina, local do confronto com o Talleres, o Tricolor incluiu nada mais, nada menos que seis atletas formados nas categorias de base na relação de 25 jogadores, incluindo o garoto Antony, que vestirá a camisa 7 no torneio continental.

O regulamento da Conmebol exige que 25 nomes sejam selecionados para a lista de inscritos para a Pré-Libertadores. Caso o São Paulo avance à fase de grupos, a entidade abre mais cinco vagas, que devem ser preenchidas pelos atletas que vestirão numeração fixa, do 26 ao 30.

Edimar, que também ficou de fora dos inscritos do Campeonato Paulista, Jonatan Gómez, recém-chegado de empréstimo e que reestreou pelo Tricolor no último domingo, Everton Felipe e Igor Vinicius ficaram de fora da lista preliminar.

O garoto Antony, destaque do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior e que já integrava o time profissional no ano passado, vestirá a camisa 7 do Tricolor. No último domingo, ele esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o São Bento e teve bom desempenho.

Vale lembrar que um dos jogadores incluídos na lista preliminar ainda não está à disposição do técnico André Jardine. O volante Luan disputa o Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira, no Chile, e só deve retornar ao São Paulo na próxima semana.

Confira a lista completa dos jogadores são-paulinos inscritos na Pré-Libertadores:

1-Jean

2-Araruna

3-Bruno Alves

4-Anderson Martins

5-Arboleda

6-Reinaldo

7-Antony

8-Jucilei

9-Diego Souza

10-Nene

11-Helinho

12-Pablo

13-Luan

14-Liziero

15-Hernanes

16-Léo

17-Willian Farias

18-Rodrigo

19-Gonzalo

20-Bruno Peres

21-Biro Biro

22-Everton

23-Tiago Volpi

24-Júnior

25-Hudson