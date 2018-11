São Paulo derrota o Internacional e conquista o Brasileiro de Aspirantes

O São Paulo é campeão brasileiro de aspirantes. Depois de vencer a partida de ida no Beira-Rio por 1 a 0, o Tricolor sub-23 recebeu o Colorado neste sábado precisando de um simples empate para levantar o inédito caneco, mas sem dar chance para o azar a equipe voltou a derrotar o rival, dessa vez por 2 a 1, e garantiu o título com o placar agregado de 3 a 1, para felicidade de Leco, Raí e André Jardine, que acompanharam a partida nas tribunas do Morumbi.

Os gols são-paulinos foram marcados pelo zagueiro Morais e pelo atacante Pedro Bortoluzo. O último, inclusive, treina equipe principal e chegou a atuar alguns minutos na derrota para o Vasco. O centroavante do sub-23 e do profissional terminou o torneio com a vice-artilharia ao contabilizar nove gols. O tento solitário do Internacional foi feito por Caio Ruan (contra).

O São Paulo fecha a competição com números contundentes. Em 18 partidas, os comandados de Marcos Vizolli somaram 14 vitórias, três empates e apenas uma derrota. Com o triunfo deste sábado, o Tricolor alcançou nove partidas de invencibilidade, além de fechar a competição com a melhor defesa (oito gols sofridos em 18 jogos, média de 0,44 por jogo).

O Jogo – Reforçado do lateral Caíque e do goleiro Lucas Perri, integrantes do time profissional, o São Paulo começou a partida melhor e abriu o placar logo no primeiro lance, quando o Geovane arriscou de longe, o goleiro espalmou e Pedro Bortoluzo, bem posicionado, mandou para as redes.

Sem baixar o ímpeto ofensivo, o Tricolor Paulista aumentou a vantagem aos 18 minutos, com o zagueiro Morais, responsável por substituir o capitão Rodrigo, suspenso. Após cobrança de escanteio de Oliveira, o defensor subiu mais alto que a marcação e cabeceou para marcar.

Com a larga vantagem no agregado, o time de Marcos Vizolii relaxou e foi penalizado por isso. Em cobrança de escanteio, a defesa tricolor bateu cabeça e Caio Ruan acabou mandando contra o próprio patrimônio, marcando o primeiro gol do Internacional.

Na reta final, os gaúchos instauraram uma verdadeira blitz em busca da reação, e o São Paulo se defendeu como pôde. Com a pontaria desafinada, o campeão do Brasileiro de Aspirantes de 2017 não conseguiu ao menos empatar e viu o título passar para as mãos do São Paulo.