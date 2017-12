São Paulo deixará de ser brasileiro que mais vezes jogou Libertadores

O São Paulo não pode mais se orgulhar de ser o clube brasileiro que mais vezes disputou a Copa Libertadores da América. Como em 2018 ficará de fora da competição continental pelo segundo ano consecutivo, o time tricolor será alcançado por Palmeiras e Grêmio com 18 participações no total.

A supremacia são-paulina deixou de existir em função de a equipe ter realizado campanhas fracas nos torneios nacionais nos últimos dois anos. Nesse período, foi eliminada precocemente na Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro em posições intermediárias, após brigar contra o rebaixamento.

Enquanto isso, Palmeiras e Grêmio se credenciaram a disputar três vezes a Libertadores de forma consecutiva. O Verdão, graças aos títulos da Copa do Brasil de 2015 e do Brasileiro de 2016, além do vice-campeonato nacional deste ano.

Já o Tricolor gaúcho se classificou pelo terceiro lugar do Brasileirão em 2015, pelo título da Copa do Brasil de 2016 e pela conquista da própria Libertadores deste ano.

Desde que começou a figurar na competição, entre 1972 e 2016, o São Paulo foi campeão em 1992, 1993 e 2005. O seu maior jejum de participações na Libertadores ocorreu entre 1995 e 2003. Foram, portanto, nove anos seguidos sem concorrer pelo título internacional.

Com o recente título continental dos comandados de Renato Gaúcho, aliás, o clube do Morumbi passou a dividir o rótulo de maior campeão brasileiro da Libertadores com outras duas equipes. Além deles, o Santos, vencedor nos anos de 1962, 1963 e 2011, também é tricampeão da competição.

Com o 13º lugar no Campeonato Brasileiro de 2017, o São Paulo não ficará ausente de torneios internacionais na próxima temporada, entretanto. A modesta colocação lhe garantiu ao menos disputar a Copa Sul-Americana de 2018, da qual buscará o bicampeonato.