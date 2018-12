São Paulo define prioridades de reforços para a próxima temporada

O São Paulo definiu quais são os reforços prioritários para a próxima temporada. Após lutar pelo título brasileiro e acabar perdendo a liderança da competição para o Palmeiras, o Tricolor aposta nas contratações de um volante, um meia, um ponta e um atacante para brigar por títulos em 2019.

Atualmente, o São Paulo conta com quatro volantes: Hudson, Jucilei, Liziero e Luan. Na visão de André Jardine, novo treinador do São Paulo, a equipe irá necessitar de mais jogadores para o meio-campo, já que além do Paulistão, Brasileiro e Copa do Brasil, haverá também a Libertadores.

Nenê, unanimidade no Tricolor por conta de suas boas atuações no primeiro semestre, também deverá ganhar concorrência. A diretoria do São Paulo planeja contratar um meio-campista ofensivo para disputar a titularidade com o camisa 10, que nesta última temporada protagonizou algumas polêmicas por não aceitar ser substituído.

Já no ataque, as intenções do São Paulo são tratadas com mais cautela. Ciente do estilo de jogo que André Jardine pretende implementar no São Paulo, a diretoria do clube planeja fechar com mais um ponta, uma vez que Rojas, titular em 2018, se recupera de uma cirurgia para reparar uma ruptura no tendão patelar do joelho direito.

Ainda em relação ao setor ofensivo, Diego Souza e Gonzalo Carneiro também deverão ganhar concorrentes. Apesar do primeiro ter terminado a temporada como artilheiro do time, o Tricolor pretende assinar com mais um centroavante, já visando a quantidade de competições que estarão em disputa no próximo ano.

Tida como uma das prioridades do São Paulo, as laterais foram os primeiros setores a serem reforçados após o término do Campeonato Brasileiro. Na direita, Igor Vinicius, destaque da Ponte Preta na Série B, chega para brigar com Bruno Peres pela titularidade. Já na esquerda, Léo Pelé foi contratado para fazer concorrência a Reinaldo, dono da posição, e Edimar.