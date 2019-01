São Paulo define numeração dos jogadores para a Copa Flórida

O São Paulo definiu a numeração dos jogadores para a disputa da Copa Flórida nesta quarta-feira. O clube estreia na competição na quinta, às 22h (de Brasília), contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, no Al Lang Stadium, em São Petersburgo.

Conforme já havia sido mostrado em sua apresentação, na última segunda-feira, Hernanes vestirá a camisa 15. O goleiro Tiago Volpi ficará com a 23, Igor Vinícius com a 2, Léo com a 16, Willian Farias com a 17, Biro Biro com a 21 e Pablo com a 12.

Reinaldo, antigo camisa 14, agora vestirá a camisa 6, número clássico da lateral-esquerda. Quem herdará a numeração antiga do jogador é Liziero, que abandonou a 31. Bruno Alves deixou a 34 é o novo número 3 com a saída de Rodrigo Caio, enquanto Helinho ficará com a 11, de Rojas, lesionado.

Confira abaixo a numeração:

1-Jean

2-Igor Vinícius

3-Bruno Alves

4-Anderson Martins

5-Arboleda

6-Reinaldo

7-Tréllez

8-Jucilei

9-Diego Souza

10-Nene

11-Helinho

12-Pablo

14-Liziero

15-Hernanes

16-Léo

17-Willian Farias

18-Everton Felipe

19-Gonzalo

20-Bruno Peres

21-Biro Biro

22-Everton

23-Tiago Volpi

25-Hudson

28-Araruna

30-Brenner

32-Lucas Kal

34-Rodrigo

36-Edimar

40-Lucas Perri

41-Júnior