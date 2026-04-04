São Paulo defende longa invencibilidade contra o Cruzeiro no Morumbis

Após o empate contra o Internacional no meio desta semana, o São Paulo agora volta sua atenção para o embate contra o Cruzeiro, marcado para as 18h30 (de Brasília) deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Palco do duelo, o Morumbis tem sido um trunfo para o Tricolor Paulista, que defende uma longa invencibilidade diante dos mineiros no estádio.

Fim da preparação para o duelo com o Cruzeiro! ✔️ Fique por dentro das informações desta sexta-feira e confira um bate-papo com Lucas Ramon!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 🎥 Gutierre Filmes pic.twitter.com/tpN5uQloXA — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 3, 2026

Ao todo, o São Paulo já soma nove anos sem ser derrotado pelo Cruzeiro atuando em sua casa. O último revés sofrido foi em 2017, quando a Raposa venceu o confronto por 2 a 0 e eliminou a equipe paulista da Copa do Brasil, nas quartas de final da competição, da qual se tornaria campeã daquela edição.

Desde então, foram disputadas seis partidas entre as equipes no Morumbis. Ao todo, foram quatro triunfos do São Paulo, enquanto as outras duas partidas terminaram empatadas.

Vale lembrar que, devido ao rebaixamento do Cruzeiro em 2019, as equipes não se enfrentaram entre 2020 e 2022. Por isso, duelaram poucas vezes no recorte.

Situação na tabela

O São Paulo passa por um momento ruim e vem de uma série de três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate. Na última rodada, o time de Roger Machado empatou em 1 a 1 com o Internacional, fora de casa. Como resultado, a equipe caiu à quarta colocação na tabela de classificação com 17 pontos somados.

Detalhes do jogo