Rival do Millonarios, São Paulo nunca perdeu na fase de grupos da Sul-Americana

Nesta terça-feira, o São Paulo não defende apenas os 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana até este momento, como também pode atingir uma importante marca na competição. Caso não seja derrotado pelo Millonarios, às 21h30 (de Brasília), o Tricolor chegará a 15 jogos de invencibilidade em partidas válidas pela fase de grupos da competição, invicto neste recorte.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

A Sul-Americana teve uma alteração no seu formato em 2021, quando a competição passou a ter a fase de grupos. Antes, o torneio era disputado inteiramente em mata-mata. A única exceção foi em 2003, ano em que a Copa Continental foi disputada pela primeira vez. Na ocasião, a primeira fase foi em formato de grupos com três times cada.

Desde 2021, o São Paulo disputou a fase de grupos em 2022, 2023 e nesta temporada. Ao todo, o Tricolor soma 14 partidas com 12 vitórias e dois empates neste recorte, tendo um aproveitamento de 90,4%.

Se contarmos com a edição de 2003, o São Paulo aumenta sua série de invencibilidade, já que superou Vasco e Grêmio na primeira fase da Sul-Americana daquela temporada.

Em todas estas ocasiões, o Tricolor também terminou como líder da chave. Em 2023, ficou em primeiro do grupo D, em que também estavam Tigre, Tolima e Puerto Cabello, com 16 pontos. Já em 2022, liderou também com 16 pontos, contra Jorge Wilstermann, Ayacucho e Everton.

Situação do grupo

Na edição atual da Sul-Americana, o São Paulo é líder do grupo C com seis pontos e busca manter os 100% de aproveitamento no torneio. Logo atrás do Tricolor vêm, respectivamente, O'Higgins e Millonarios, empatados com três pontos, enquanto o Boston River fica na lanterna, zerado.

Detalhes da partida