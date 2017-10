São Paulo de Dorival oscila de novo: “Não podemos criar expectativas”

O São Paulo de Dorival Júnior não consegue dar tranquilidade a seu torcedor. Com a chance de obter a segunda vitória seguida e afugentar o risco de rebaixamento, o Tricolor paulista perdeu por 3 a 1 para o Fluminense, na última quarta-feira, no Maracanã, e pode terminar a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro na zona da degola.

Já são sete oportunidades desperdiçadas pela equipe de atingir uma sequência de dois triunfos consecutivos no torneio nacional. A última e única vez que o São Paulo alcançou o feito foi há quase cinco meses, quando fez 2 a 0 em Avaí e Palmeiras, pela segunda e terceira rodadas – na ocasião, Rogério Ceni era o técnico.

O que mais revolta Dorival é a discrepância de atuações entre as partidas. Antes do revés no Rio de Janeiro, o Tricolor havia mostrado poder de reação para bater o Atlético-PR, de virada, por 2 a 1, no último sábado, no Pacaembu. Diante do Fluminense, porém, o time errou muito e acabou amargando a sua 13ª derrota na competição.

“Por tudo o que já aconteceu, não temos a possibilidade de criar essa expectativa. Temos que acreditar, trabalhar dobrado para que se materializem, porque estamos muito distantes de poder fazer resultados em sequência. O São Paulo já devia ter aprendido com isso”, analisou o treinador.

Dominado do início ao fim, o São Paulo foi para o intervalo perdendo por 2 a 0 após pênalti infantil cometido por Júnior Tavares e erro de Rodrigo Caio no bote em Gustavo Scarpa, em lance que culminou no segundo gol do Fluminense. Na etapa final, ainda viu o time da casa ampliar com outra penalidade máxima e diminuiu o prejuízo apenas aos 43 minutos, com Shaylon.

“Não houve relaxamento em memento nenhum, estávamos muito concentrados para esse jogo, porque sabíamos das dificuldades que teríamos. Infelizmente, não estamos conseguindo engatilhar duas rodadas próximas daquilo que conseguimos”, lamentou Dorival.

Com 34 pontos, o São Paulo caiu do 13º para o 14º lugar e pode voltar à zona de rebaixamento ao final da rodada se Ponte Preta (32) e Vitória (33) derrotarem Palmeiras e Atlético-PR, e o Sport (34) vencer ou empatar com o Santos nesta quinta. O próximo compromisso é o confronto com o Flamengo, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Pacaembu.