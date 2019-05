São Paulo convive com queda de rendimento e jejum de gols antes de “final”

Com a derrota para o rival Corinthians no último domingo, que aumentou o tabu na Arena de Itaquera, o São Paulo chegou a três jogos consecutivos sem marcar gols. E o fraco desempenho ofensivo do time de Cuca aparece em um momento decisivo do time do Morumbi na temporada, antes do duelo decisivo frente ao Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O problema, inclusive, é reconhecido pelo próprio treinador Tricolor.

“A gente está com dificuldade em fazer gols. Não estamos tomando muito gol, é verdade. A gente tenta lançar uma equipe vertical. Em alguns momentos, surtiu efeito. Nos dois, três últimos jogos já não surtiu. Cabe a mim entender o que pode fazer de diferente”, disse Cuca em entrevista coletiva concedida na Arena de Itaquera, após o revés por 1 a 0.

Passada a derrota que aumentou o tabu do São Paulo na casa Alvinegra para 12 jogos (nove vitórias e três empates), o Tricolor não balançou as redes em nenhum dos dois últimos compromissos contra o Bahia. Pelo Brasileiro, o resultado foi um empate em 0 a 0. Já pela Copa do Brasil, no jogo de ida no Estádio do Morumbi, os comandados de Cuca foram derrotados por 1 a 0. Nos seis jogos do Brasileirão, aliás, o time marcou apenas seis gols.

Além da falta de gols e dos resultados ruins, o time do Morumbi tem convivido com uma queda de desempenho nos últimos jogos. Nos mesmos três jogos em que não marcou, o São Paulo encontrou dificuldades para quebrar as linhas de marcação dos rivais, algo que se repetiu diante do Corinthians, principalmente no segundo tempo. O técnico Cuca, porém, manteve a confiança no trabalho.

“O jogo com o Goiás foi um bom jogo, com movimentação, boas jogadas. Contra o Botafogo, foi um jogo de muita segurança. O segundo tempo contra o Fortaleza foi bom. O próprio jogo contra o Flamengo, tivemos um volume de jogo muito grande. Deu uma caída nesses dois últimos jogos e temos que recuperar o quanto antes. Vai render cada vez mais. A gente sabe o que falta, vamos atrás disso. Mas não adianta pôr fogo em Roma, ficar culpando todo mundo”, analisou o treinador.

Agora, o São Paulo terá pouco tempo para se recuperar, já que volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, para o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Bahia. Por ter perdido no Morumbi por 1 a 0, o time comandado por Cuca precisa vencer por dois gols de diferença para avançar.

