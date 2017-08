São Paulo contrata zagueiro Bruno Alves, 19º reforço do ano

O São Paulo oficializou na tarde desta segunda-feira a contratação do zagueiro Bruno Alves, que estava no Figueirense. Ele chega ao Morumbi a pedido do técnico Dorival Júnior e passa a ser o 19º reforço tricolor para a temporada 2017. O atleta de 26 anos assinou vínculo até 31 de dezembro de 2020.

De acordo com nota do site oficial do São Paulo, Bruno Alves era cobiçado por “outros grandes do país”. O defensor havia rescindido contrato com o Figueirense antes de se acertar com o clube do Morumbi. Assim como foi com Hernanes, ele foi anunciado de forma surpreendente, já que seu nome não havia sido ventilado na imprensa.

Nesta manhã, Bruno foi submetido a exames médicos, conheceu a estrutura do CCT da Barra Funda e integrará o elenco tricolor a partir desta terça-feira. No entanto, para poder estar à disposição no clássico contra o Palmeiras, neste domingo, ele precisa aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até às 19 horas (de Brasília) desta sexta-feira.

Com Bruno Alves, Dorival Júnior passa a ter seis opções para a zaga. Robert Arboleda, Rodrigo Caio, Diego Lugano, Aderllan e Douglas são as outras peças do sistema defensivo. Já Lucão está afastado pela diretoria desde junho, quando deu uma declaração irritado pelas críticas da torcida, após ter cometido uma falha na derrota para o Atlético-MG, no Morumbi.

Antes do novo zagueiro, o São Paulo havia contratado 18 jogadores para a temporada 2017. São eles Sidão, Wellington Nem, Cícero, Neílton, Jucilei, Lucas Pratto, Edimar, Marcinho, Morato, Thomaz, Maicosuel, Denilson, Aderllan, Petros, Arboleda, Jonatan Gomez, Marcos Guilherme e Hernanes.

Revelado nas categorias de base do Figueirense, Bruno Alves disputou mais de 100 jogos pelo clube, com o qual foi bicampeão catarinense em 2014 e 2015. Nascido em Jacareí, no interior paulista, ele chegou a ser emprestado ao Ribeirão, de Portugal, e teve passagens por alguns clubes menores antes de voltar ao Orlando Scarpelli.

Na temporada 2017, o zagueiro disputou 34 partidas pelo Figueirense, entre Primeira Liga, Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série B, e marcou quatro gols. A última vez em que esteve em campo foi no empate por 1 a 1 com o Goiás, en 12 de agosto, pela segunda divisão nacional.