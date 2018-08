São Paulo contrata atacante vice-campeão da Série D por empréstimo

Os comandados do técnico Diego Aguirre receberam dois dias de folga após a vitória sobre o Vasco, no Morumbi, mas a diretoria segue trabalhando firme e forte. Nesta segunda-feira, o Treze, vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, anunciou que cedeu o atacante Ceará, de 21 anos, por empréstimo ao Tricolor paulista.

Ceará foi um dos destaques da campanha do Treze na Quarta Divisão do Brasileirão. O time da Paraíba chegou até a final do torneio, mas acabou derrotado pelo Ferroviário na decisão. Na campanha do Galo da Borborema, o promissor atacante marcou três gols e disputou 16 partidas.

“Nós desejamos boa sorte e que as boas atuações no Treze, seu primeiro clube profissional, se repitam sempre nessa nova fase da sua promissora carreira. Obrigado e saudações alvinegras! Sucesso, garoto!”, escreveu o Treze em suas redes sociais.

Enquanto Everton Felipe não chega do Sport, o São Paulo segue analisando o mercado para reforçar seu elenco para o restante da longa temporada que terá pela frente. A chegada de Ceará mostra que o Tricolor não se limita apenas a nomes mais valorizados, observando também cenários inferiores, mas onde há possíveis jogadores com potencial para atuar nos grandes centros de futebol do País.

A tendência é que Ceará, por conta da idade, seja usado inicialmente no time sub-23, que disputa o Campeonato Brasileiro de aspirantes. Caso o atacante se destaque por lá, poderá ser alçado ao profissional, que já conta com nomes de peso, como Diego Souza e Everton, além da possibilidade da chegada de Everton Felipe.