São Paulo contrata analista ex-Corinthians e busca ampliar departamento

O São Paulo está investindo em sua comissão técnica. O clube contratou o analista de desempenho Carlos Vargas, ex-Corinthians, O profissional, inclusive, já trabalha no CT da Barra Funda há cerca de uma semana.

A informação foi publicada inicialmente pelo Yahoo e confirmada pela Gazeta Esportiva. Além dele, o Tricolor deve contratar mais um scout para o departamento de análise e estatística, que já conta com Raony Tadeu, Luis Felipe Batista e Romildo Lopes.

Este novo profissional a ser contratado terá atribuições mais voltadas ao mercado. A ideia, trabalhada pelo executivo de futebol Raí e o advogado Alexandre Pássaro, é ampliar o departamento de análise de desempenho, responsável pela indicação de possíveis reforços, captação de dados relativos aos atletas e estudo dos adversários.

Após a saída de Diego Aguirre, Raony Tadeu e Luis Felipe Batista – também ex-Corinthians – passaram a trabalhar como auxiliares de André Jardine. Desde então, ambos estão ajudando o novo técnico na execução dos treinamentos no CT da Barra Funda.

Para a próxima temporada, a tendência é que o São Paulo contrate dois auxiliares para sucessor de Aguirre. Um deles, aliás, deverá ser membro permanente da comissão técnica, preenchendo a vaga que era de Jardine.

Em relação ao time, o São Paulo já contratou o lateral direito Igor Vinicius, do Ituano e que disputou a Série B pela Ponte Preta, e já entrou em acordo com o lateral esquerdo Léo Pelé, que pertence ao Fluminense, mas que atuou pelo Bahia no Campeonato Brasileiro deste ano.