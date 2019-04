São Paulo consegue liberação, e Carneiro pode enfrentar o Palmeiras

Julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por causa de uma expulsão contra o Red Bull Brasil, o atacante Gonzalo Carneiro foi liberado nesta segunda-feira para defender o São Paulo no duelo decisivo com o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, pelas semifinais do Campeonato Paulista.

Punido com apenas um jogo de suspensão, o uruguaio cumpriu a pena na partida contra o Bragantino. Assim, ele está apto a disputar o Choque-Rei valendo vaga na decisão do Estadual.

A tendência, no entanto, é que Carneiro fique como opção no banco de reservas. Com Antony em alta, Cuca deve utilizar Everton ou Everton Felipe na ponta esquerda do ataque tricolor.

Carneiro foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em “uso da força excessiva”. No empate sem gols com o Red Bull, em 24 de fevereiro, o atleta foi expulso aos 18 minutos do primeiro tempo em razão de uma entrada dura em Rafael Carioca.

Na ocasião, o atacante havia sido advertido com cartão amarelo, mas o árbitro Luiz Flávio de Oliveira voltou atrás na decisão e aplicou o cartão vermelho no jogador são-paulino.

Como o jogo de ida terminou empatado por 0 a 0, no Morumbi, quem vencer o duelo na arena alviverde avançará à decisão do Campeonato Paulista. Em caso de nova igualdade, a vaga será definida nos pênaltis.