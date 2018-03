São Paulo confirma quatro reforços e cinco baixas para a decisão

O São Paulo estará modificado para a decisão contra o São Caetano, nesta terça-feira à noite, no Morumbi. Como já havia sido antecipado no treino realizado no CT da Barra Funda, a lista de relacionados mostra que o técnico Diego Aguirre terá alguns reforços de peso, mas também irá contar com desfalques importantes para buscar a vaga na semifinal do Paulistão – o Tricolor precisa reverter a derrota de 1 a 0 sofrida no ABC paulista.

São quatro novidades: o goleiro Sidão, o lateral Reinaldo, o atacante Tréllez e o meio-campista Araruna, todos recuperados de problemas físicos e totalmente liberados pelo departamento médico.

Em compensação, a equipe amarga cinco baixas: Hudson (dores no adutor direito), Anderson Martins (dores na região dorsal), Edimar (entorse no joelho direito), Rodrigo Caio (servindo a Seleção Brasileira) e Cueva (liberado para a seleção peruana)

Assim, Aguirre relacionou os seguintes atletas:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão, Júnior Tavares e Reinaldo

Zagueiros: Aderllan, Arboleda e Bruno Alves

Volantes: Araruna, Jucilei, Liziero, Pedro e Petros

Meias: Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Paulinho e Tréllez

