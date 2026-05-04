São Paulo confirma lesão de Lucas, que passará por cirurgia

Neste domingo, o São Paulo confirmou que o atacante Lucas, que precisou deixar o campo em seu retorno aos gramados contra o Bahia, sofreu uma ruptura total no tendão calcâneo da perna direita. O jogador será submetido a um procedimento cirúrgico na próxima segunda-feira.
O atleta passará por cirurgia para correção da lesão na manhã desta segunda-feira (04), no Einstein Hospital Israelita.
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 4, 2026
O lance
Com a bola no campo de ataque, Lucas foi tocado por Erick Pulga e ficou deitado no campo. O jogador do São Paulo ainda levantou e tentou seguir no jogo, mas caiu novamente e precisou sair. Já que Roger havia completado as cinco substituições, o Tricolor ficou com um jogador a menos até o final do jogo.
Veja a nota na íntegra
"O meia-atacante Lucas passou por exame de imagem na noite deste domingo (03) e teve diagnosticada ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita. O atleta passará por cirurgia para correção da lesão na manhã desta segunda-feira (04), no Einstein Hospital Israelita. Desejamos uma excelente recuperação para o nosso camisa 7".
Retorno infeliz
O camisa 7 não entrava em campo desde o dia 18 de março, quando se lesionou na partida contra o Atlético Mineiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele teve constatada fraturas nas costelas e ficou ausente de 10 jogos do São Paulo na temporada.
São Paulo no Brasilerão
Com o empate neste domingo diante do Bahia por 2 a 2, o São Paulo segue na quarta posição da tabela, com 24 pontos.
O Tricolor vinha de um empate sem gols na Copa Sul-Americana e de uma vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro, sobre o Mirassol, mas ficou no empate neste domingo e não seguiu com a sequência positiva.
