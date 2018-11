São Paulo confirma desfalques de Diego Souza e Brenner contra o Vasco

O que era tendência se confirmou e o São Paulo não terá Diego Souza, um de seus principais jogadores na temporada, na partida contra o Vasco, marcada para esta quinta-feira, às 20h (de Brasília), em São Januário. Depois de ficar ausente dos treinos de terça e desta quarta-feira por conta de dores no joelho direito, o camisa nove foi confirmado como desfalque pelo próprio clube e sequer viaja para o Rio de Janeiro.

Os problemas de Jardine, porém, não param por aí. Na mesma nota em que confirmou a ausência do camisa nove, o São Paulo também revelou a ausência de Brenner, que sofreu um edema na região posterior da coxa esquerda na atividade desta quarta-feira. Autor do gol de empate do tricolor no Majestoso diante do Corinthians, o jovem formado em Cotia vinha sendo peça constante no decorrer dos últimos jogos.

Veja também: Há 10 anos, São Paulo também visitava o Vasco em disputa com o Grêmio

Apesar do desfalque de seu principal camisa nove, já está confirmado o substituto: Santiago Tréllez. Titular pela última vez justamente na estreia de Jardine, no empate com o Grêmio por 1 a 1 no Morumbi, o atacante colombiano treinou entre os titulares e terá mais uma oportunidade no comando de ataque tricolor ao lado de Helinho e Everton.

Além desses dois desfalques, o São Paulo não terá mais quatro atletas disponíveis para o duelo com o Vasco, em São Januário. Lesionados, Luan, Gonzalo Carneiro e Joao Rojas sequer viajam, assim como o zagueiro Bruno Alves, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e terá de cumprir suspensão. Na defesa, Rodrigo Caio e Anderson Martins brigam para atuar ao lado de Arboleda.

Com 62 pontos, o São Paulo ainda possui três jogos antes do fim da temporada e segue com o objetivo de tentar uma vaga direta para a fase de grupos da próxima Copa Libertadores. Atualmente, ocupando a quinta colocação, o tricolor não depende apenas de si, já que precisa de um tropeço do Grêmio para ultrapassar o rival gaúcho, acima na tabela pelo maior número de vitórias na competição.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com