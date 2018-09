São Paulo confirma desfalque, mas tem seis reforços para o clássico

O técnico Diego Aguirre, do São Paulo, relacionou 21 jogadores para o clássico contra o Santos, marcado para este domingo, às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. Seis deles podem ser considerados reforços para a equipe, já que vinham sendo desfalques nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Dos titulares, Everton é o que há mais tempo não joga. Recuperado de um estiramento na coxa esquerda, sofrido durante o duelo com o Ceará, no dia 26 de agosto, o meia-atacante não enfrentou Fluminense, Atlético-MG e Bahia. Agora, volta a ficar à disposição e será titular no San-São.

O departamento médico também liberou Rodrigo Caio e Araruna. Ambos haviam se machucado em jogo-treino contra o Nacional e desfalcado o Tricolor nos últimos três jogos. Já Reinaldo, que cumpriu suspensão contra o Bahia, retorna à lateral esquerda.

Por fim, Arboleda, que estava a serviço da seleção equatoriana, e Luan, que defendeu a Seleção Brasileira sub-20 em amistosos no México, também foram reintegrados, mas devem iniciar o clássico entre os reservas.

Bruno Peres, por sua vez, foi confirmado como desfalque. Em recuperação de um estiramento no adutor direito, o lateral avançou no tratamento neste sábado, quando realizou trabalhos físicos no campo pela primeira vez desde que sofreu a lesão, no último dia 2, no embate com o Fluminense.

O São Paulo encerrou a preparação nesta tarde com um treino fechado no CT da Barra Funda. De acordo com o site oficial do clube, Aguirre priorizou as jogadas de bola parada.

Uma provável escalação, contudo, tem Sidão; Hudson (Araruna), Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Liziero (Hudson) e Nenê; Joao Rojas, Diego Souza e Everton. Com 49 pontos, o São Paulo tenta tomar a liderança do Internacional, de quem está atrás somente pelo saldo de gols.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Hudson, Liziero, Luan e Jucilei

Meias: Everton, Everton Felipe, Nenê, Rojas e Shaylon

Atacantes: Diego Souza, Gonzalo Carneiro e Tréllez

