São Paulo confia em redenção de Pato em 2020: “Passou treinando as férias inteiras”

Alexandre Pato não teve um 2019 de encher os olhos. Longe de ser o atacante que marcou 26 gols pelo São Paulo em 2015, Pato sofreu com duas lesões (uma mialgia na parte posterior da coxa direita e um desconforto na região cervical) e poucos gols (foram somente cinco em 22 jogos) na temporada passada. Mesmo assim, a diretoria e o elenco tricolor confiam na volta por cima do jogador.

“Tenho certeza que o Pato tem tudo para fazer grandes jogos esse ano, ele está se dedicando ao máximo, passou treinando as férias inteiras, então ele veio 100% focado em fazer um grande ano pelo São Paulo. Ele realmente é um jogador diferenciado e sabemos que ele vai resolver lá na frente quando precisarmos”, afirmou Bruno Alves, um dos líderes do atual elenco do time do Morumbi.

O zagueiro do Tricolor ainda opinou sobre a razão do ano ruim de alguns jogadores do plantel são-paulino.

“Devido a algumas lesões, você perde ritmo de jogo, de treino, então acredito que as lesões atrapalharam um pouco. O Everton foi joelho, o Pablo foi coluna. São jogadores importantes que deixaram de atuar um grande tempo. Eles estão 100%, assim como Hernanes, Pato… Está todo mundo bem para ajudar o São Paulo a brigar por todos os campeonatos”, disse.

Alexandre Pato voltou ao São Paulo em março de 2019, mas não conseguiu se firmar no time titular do Tricolor. Nos jogos-treino disputados pela equipe na pré-temporada de 2020, contra Caldense e Juventus-SP, o atacante atuou no time reserva. Mesmo assim, o jogador demonstra constantemente seu desejo de triunfar no São Paulo, normalmente via suas redes sociais.

