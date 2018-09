São Paulo chega a 7 jogos com mais de 40 mil torcedores e quebra recorde

O São Paulo pode não ter saído com a vitória no último sábado, contra o Alético-MG, mas ao menos quebrou recorde de público no Campeonato Brasileiro. Contando com a presença de mais de 47 mil tricolores no Morumbi, o clube chegou a sete jogos com mais de 40 mil torcedores em sua casa.

No ano passado, quando o time brigava contra o rebaixamento, o São Paulo chegou a somar seis partidas com mais de 40 mil torcedores nas arquibancadas. Apenas em 1980 o clube teve uma sequência igual em termos de público no estádio.

Com uma média de 38 mil são-paulinos por partida, o Tricolor deverá somar seu oitavo jogo com mais de 40 mil torcedores no Morumbi, já que o próximo duelo a ser realizado no local será contra o Palmeiras, no dia 6 de outubro, às 19h (de Brasília). Antes, o time comandado por Aguirre vai ao Rio de Janeiro, no próximo domingo, enfrentar o Botafogo, às 16h.

Confira a atual sequência e os antigos recordes:

21/07/2018 – 58.624 torcedores – Campeonato Brasileiro – São Paulo 3 X 1 Corinthians

05/08/2018 – 53.437 torcedores – Campeonato Brasileiro – São Paulo 2 X 1 Vasco da Gama

19/08/2018 – 41.075 torcedores – Campeonato Brasileiro – São Paulo 2 X 0 Chapecoense

26/08/2018 – 57.323 torcedores – Campeonato Brasileiro – São Paulo 1 X 0 Ceará

02/09/2018 – 49.348 torcedores – Campeonato Brasileiro – São Paulo 1 X 1 Fluminense

08/09/2018 – 43.550 torcedores – Campeonato Brasileiro – São Paulo 1 X 0 Bahia

22/09/2018 – 47.846 torcedores – Campeonato Brasileiro – São Paulo 1 x 1 América/MG

24/07/2017 – 51.511 torcedores – Campeonato Brasileiro – São Paulo 1 x 1 Grêmio

03/08/2017 – 53.635 torcedores – Campeonato Brasileiro – São Paulo 1 x 2 Coritiba

13/08/2017 – 56.052 torcedores – Campeonato Brasileiro – São Paulo 3 x 2 Cruzeiro

09/09/2017 – 42.724 torcedores – Campeonato Brasileiro – São Paulo 2 x 2 Ponte Preta

24/09/2017 – 61.142 torcedores – Campeonato Brasileiro – São Paulo 1 x 1 Corinthians

01/10/2017 – 43.071 torcedores – Campeonato Brasileiro – São Paulo 1 x 0 Sport

02/11/1980 – 62.304 torcedores – Campeonato Paulista – São Paulo 1 x 2 Inter de Limeira

05/11/1980 – 52.267 torcedores – Campeonato Paulista – São Paulo 3 x 1 Inter de Limeira

09/11/1980 – 84.553 torcedores – Campeonato Paulista – São Paulo 2 x 1 Ponte Preta

12/11/1980 – 50.614 torcedores – Campeonato Paulista – São Paulo 0 x 1 Ponte Preta

16/11/1980 – 122.209 torcedores – Campeonato Paulista – São Paulo 1 x 0 Santos

19/11/1980 – 61.130 torcedores – Campeonato Paulista – São Paulo 1 x 0 Santos