São Paulo chega a 24 mil ingressos vendidos para o clássico

Amanhã tem Tricolor no Morumbi, mas a cidade também receberá apresentações artísticas e blocos de carnaval. Para chegar ao estádio, evite as regiões do Centro, Consolação, M’Boi Mirim, Pinheiros e Vila Madalena. Programe-se e #VamosSãoPaulo! 🔴⚪⚫ pic.twitter.com/o1D28nfvAg — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 17 de fevereiro de 2018

A partir das 17 horas (de Brasília) deste domingo, o Morumbi receberá o seu primeiro clássico na temporada 2018. E, de acordo com o São Paulo, já foram vendidos 24 mil ingressos para o duelo com o Santos, pelo Campeonato Paulista.

Desde a última sexta-feira, as entradas para a arquibancada laranja estão esgotadas. Com preços a partir de R$ 20, os bilhetes dos outros setores disponíveis podem ser comprados aqui.

De qualquer forma, o San-São acarretará no maior público do estádio tricolor no ano até então. O número de ingressos vendidos para o clássico já é superior ao dos três jogos do time em casa na temporada.

No empate sem gols com o Novorizontino, 17.171 torcedores compareceram à estreia do time no Morumbi em 2018. Depois, 13.624 pessoas acompanharam a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP. Por último, apenas 10.278 tricolores celebraram o triunfo por 1 a 0 sobre o Bragantino.

Além do clássico em si, o bom momento do São Paulo atrai a sua torcida. O time dirigido por Dorival Júnior vem de quatro vitórias consecutivas, algo que não ocorria desde março de 2015.

Com dez pontos ganhos em seis rodadas, o Tricolor lidera o Grupo B do Estadual, ao passo que o Santos ocupa o primeiro lugar do Grupo D, com 11 pontos em sete partidas.