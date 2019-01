São Paulo celebra 89 anos almejando reviver glórias do passado

O São Paulo, um dos clubes mais vitoriosos do Brasil e do mundo, comemora o seu 89º aniversário nesta sexta-feira. Fundado em 25 de janeiro de 1930 por ex-sócios, dirigentes e jogadores do Club Athletico Paulistano e da Associação Atlética das Palmeiras, o Tricolor terá um dia não só de festa, mas também de reflexão: afinal, atravessa um dos momentos mais difíceis de sua história.

Nada que se compare ao período de sua refundação, em 1935, quando enfrentava graves problemas financeiros que o tornaram inquilino de um porão na Praça Carlos Gomes, no centro da cidade, onde ficou sediado nos dois anos seguintes.

O São Paulo de hoje é estruturado: ostenta um estádio símbolo do futebol brasileiro, um dos mais bem equipados centros de treinamentos e um dos elencos mais pomposos do País, porém amarga um incômodo jejum de seis anos sem ganhar títulos, o segundo maior que já enfrentou.

Após a conquista da Copa Sul-Americana de 2012, sob a liderança de Rogério Ceni e Lucas Moura, o clube do Morumbi não voltou a erguer troféus. Para piorar, viu seus maiores rivais enfileirarem títulos desde então.

Sua história, no entanto, é repleta de episódios de superação. Um deles remete ao Campeonato Paulista de 1943, quando a “moeda caiu em pé” pela primeira vez ao superar os superfavoritos Corinthians e Palmeiras, conquistando seu primeiro caneco após a refundação.

Para reviver as glórias do passado, o clube vem passando por mais um processo de reestruturação nos últimos anos: adotou uma rigorosa política econômica para recuperar sua saúde financeira e investiu pesado na construção do plantel para a temporada de 2019.

O retorno de Hernanes e a contratação de Pablo, a mais cara da história do clube, comprovam o atual momento de recuperação e animam a torcida, ansiosa por voltar a comemorar títulos. O mais cobiçado, sem dúvida, é o da Libertadores, três vezes conquistado pelo São Paulo, orgulhoso de ser o maior campeão internacional entre os grandes do estado – mesmo sendo o mais novo deles.

Mas o Tricolor não fez sua fama apenas no estrangeiro, uma vez que está entre os maiores campeões no cenário nacional. São 21 títulos do Paulistão, seis do Brasileiro – sendo o único a ter conquistado três em sequência (2006 a 2008) – e um do Rio-São Paulo.

Falta-lhe em sua extensa lista de conquistas a taça da Copa do Brasil, uma de suas frentes em 2019. Nesta temporada, o quase nonagenário Tricolor também disputa o Campeonato Paulista e o Brasileirão.