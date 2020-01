São Paulo busca primeiro lugar em grupo da Copinha

Vindo de goleada por 9 a 1 sobre o Palmeira-RN na última rodada, o São Paulo entra em campo nesta sexta-feira querendo assegurar a primeira colocação do grupo 29 da Copa São Paulo de Juniores. A um empate da classificação, o Tricolor enfrenta o EC São Bernardo, às 21h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada da competição.

Com um empate e uma vitória em dois jogos, o São Paulo possui os mesmo quatro pontos que seu próximo adversário, mas lidera o grupo pelo critério de saldo de gols. O empate garante o Tricolor na próxima fase do torneio e, dependendo do resultado de Operário-PR e Palmeira-RN, pode manter a equipe no topo da tabela.

Mesmo assim, o time do técnico Orlando Ribeiro quer a vitória para manter a boa fase e embalar de vez no campeonato. O Tricolor é o atual campeão e está em busca do seu quinto título da Copinha.

São Paulo e EC São Bernardo disputam o jogo de fundo Estádio Primeiro de Maio. Já Operário-PR e Palmeira-RN, o outro confronto da terceira rodada do grupo 29, entrarão em campo antes, às 19h15.

