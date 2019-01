São Paulo busca aumentar vantagem em retrospecto contra o Santos

O São Paulo está a todo vapor para o jogo contra o Santos, que acontece no próximo domingo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Além de vir embalado pelos 100% de aproveitamento e sete gols marcados até agora, a equipe de André Jardine tem outros dois fatores a favor: o retrospecto geral no clássico dentro do torneio e o histórico geral no estádio paulista.

Apenas contando o estadual, as duas equipes se enfrentaram em 166 oportunidades, sendo que em 74 delas o São Paulo levou a melhor e em 45 vezes conseguiu o empate. Dessa forma, o Tricolor tem quase 71,7% de aproveitamento no clássico San-São no Campeonato Paulista. Em relação aos gols, foram 306 marcados contra 234 tomados – o Tricolor já possui sete gols marcados na competição este ano.

A estatística também é boa para a equipe da capital se o duelo acontecer dentro do Pacaembu: são 39 vitórias, 12 empates e 23 derrotas, contando todos os campeonatos, contra a equipe comandada atualmente por Jorge Sampaoli. Apenas para fins de comparação, a Vila Belmiro, um local onde o São Paulo não vai muito bem, é palco de apenas 28 vitórias do time, contra 48 do alvinegro praiano e 23 empates.

A equipe, então, vai em busca de aumentar a vantagem nos dois históricos, além de tentar permanecer com os 100% de aproveitamento no torneio estadual de 2019, marca também alcançada pelo Santos (foram duas vitórias e cinco gols até agora). Por conta disso, o técnico André Jardine iniciou a preparação para o duelo já na manhã da última sexta-feira, poucas horas depois da chegada de Novo Horizonte, onde o São Paulo bateu o time da casa por 3 a 0.

No treino com os reservas, a novidade maior foi a presença do argentino Jonatan Gómez, que iniciou a pré-temporada nesta semana. Além dele, estavam presentes os possíveis titulares Arboleda e Jucilei, além de Helinho, enquanto a equipe que foi titular contra o Novorizontino realizou apenas atividades regenerativas dentro da academia. Hernanes segue realizando atividades separadas, conforme cronograma definido pelo clube anteriormente.

*Especial para a Gazeta Esportiva.